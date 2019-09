Roma forza 10 | a Bologna decide Dzeko all’ultimo secondo | espulso Mancini

Manifestazione Roma FdI-Lega/ Meloni : 'Vaffa Day per il M5s. Su Forza Italia...' : Manifestazione a Roma FdI-Lega contro Governo M5s-Pd: Meloni, Salvini e Toti salutano 'i poltronari' del Conte-bis. Le ultime notizie.

"Duce - Duce!". Cori e saluti Romani - anche Forza Nuova protesta a Montecitorio : Momenti di tensione tra forze dell’ordine e militanti di estrema destra che cercavano di raggiungere piazza Montecitorio per partecipare alla manifestazione Lega-Fdi contro l’esecutivo giallo-rosso. Un centinaio di militanti di Forza Nuova guidati dal leader Roberto Fiore sono stati bloccati dalla polizia a Largo Chigi dove hanno inneggiato al duce esibendosi in saluti romani e hanno scandito slogan contro l’Unione Europea, il ...

Crisi di governo - a Roma il “rientro forzato” dei senatori dalle ferie : foto : L’arrivo a Palazzo Madama dei capigruppo alla riunione convocata dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati

Real Madrid - Zidane : “La Roma si è rinforzata - farà una grande stagione” : “La Roma è una grande squadra, si è rinforzata parecchio ed è sempre competitiva. Le squadre italiane sono sempre molto organizzate difensivamente e la Roma è una di quelle, per questo motivo farà una grande stagione“. Queste le parole di Zinedine Zidane, in un’intervista trasmessa su Sky Sport, alla vigilia della partita amichevole tra il Real Madrid e i giallorossi. “E’ stato un precampionato difficile, la ...

Forza Italia - Toti si porta via anche Paolo Romani. L’ex fedelissimo di Berlusconi : “Ma non è ancora una scissione” : Massimo Vittorio Berruti, Gaetano Quagliariello e Luigi Vitali. Ma anche Paolo Romani. L’ex fedelissimo di Silvio Berlusconi, per una vita al fianco dell’ex Cavaliere dai tempi di Lombardia Tv fino al ruolo di ministro dello Sviluppo Economico, passa con gli “scissionisti” di Giovanni Toti. Con un ruolo da protagonista, visto che sarà fra i fondatori di “Cambiamo”, andando personalmente all’appuntamento ...

Gregorio Paltrinieri - Mondiali nuoto 2019 : “Nelle qualificazioni non ho forzato - domani terrò d’occhio Romanchuk e Wellbrock” : Dopo l’oro negli 800 stile libero, Gregorio Paltrinieri si ripresenta in acqua ai Mondiali di Gwangju 2019 nel migliore dei modi e firma il miglior tempo nelle qualificazioni dei 1500 stile libero in 14’45″80 classificandosi davanti al campione europeo Florian Wellbrock (14’47″52) ed all’ucraino Mykhailo Romanchuk (14’47″54). L’atleta emiliano, a questo punto, vola verso la terza medaglia ...

Carabiniere ucciso a Roma - Salvini : “Ammazzato da due stronzi - lavori forzati a vita” : “È stato ammazzato da due stronzi. Spero li prendano il prima possibile e che finiscano in galera ai lavori forzati a vita, come in Austria”. A dirlo, a Milano, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, in merito alla morte, avvenuta nella notte a Roma, del Carabiniere 35enne Mario Rega Cerciello ucciso, probabilmente, da un nordafricano. L'articolo Carabiniere ucciso a Roma, Salvini: “Ammazzato da due stronzi, lavori ...

Carabiniere ucciso a Roma - Salvini e Di Maio durissimi : "Lavori forzati e carcere a casa loro" : Il governo giallo-verde commenta in maniera durissima l’omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega avvenuto a Roma nella notte mentre il militare cercava di sventare un furto. “Caccia all’uomo a Roma - afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini -, per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso un Carabiniere a coltellate. Sono sicuro che lo prenderanno, e che pagherà fino in fondo la sua violenza: ...