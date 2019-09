Emma choc | “Mi devo fermare per motivi di salute” De Filippi | “Non avere mai paura di

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 20 settembre 2019)Marrone ha annunciato una pausa dalla musica. Lo ha comunicato su Instagram con un messaggio accompagnato dalla frase di John Lennon: "La vita è tutto ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani". Poi il post per rassicurare i fan: "Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì miper affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili".spiega di non poter essere a Malta al concerto di Radio Italia a cui doveva partecipare tra pochi giorni, scusandosi con chi ha acquistato biglietti o prenotato viaggi per seguirla dal vivo. "Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi. Vi prometto che tornerò più forte di prima! - ha scritto - ci sono troppe cose belle da ...

