Sony prevede una lunga vita per Dreams

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 19 settembre 2019)è un progetto a dir poco interessante. È meno un gioco e più un set completo di strumenti per la creazione. Insono già stati realizzati molti progetti divertenti, oltre a ricreazioni abbastanza fedeli di livelli di famosi giochi, come la sezione iniziale di Metal Gear Solid. Apparentemente,è qualcosa su cuipunta molto, in quanto la società ha confermato un lungo piano per il titolo.In un'intervista con PlayStation Asia durante il Tokyo Game Show, il boss dei Worldwide Studios diShuhei Yoshida ha parlato del gioco in termini entusiastici. Leggi altro...

Eurogamer_it : #Dreams durerà molto a lungo secondo #Sony. - Asgard_Hydra : PS5, Sony ne prevede due modelli differenti al lancio? -