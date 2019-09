Roma | incendio a Prati | a fuoco dieci motorini e due auto Nube di fumo nero in centro

Incendio all’ex scuola di via Cardinal Capranica a Roma : È divampato, questo pomeriggio, un Incendio in via Cardinal Capranica a Roma. Le fiamme hanno interessato la parte esterna, precisamente il lato destro, dell’ex stabile occupato Don Calabria, zona Primavalle. Secondo una prima ipotesi il rogo sarebbe divampato da alcune sterpaglie che avrebbero accidentalmente preso fuoco, ma sulla dinamica precisa sono ancora in corso gli accertamenti delle Forze dell’ordine. Si nota, anche in ...

Roma - incendiò la casa dell’ex per vendetta : dopo 3 mesi muore ustionato il coinquilino : Voleva vendicarsi dell’ex compagno, uccidendolo nel sonno. Così lo scorso 7 giugno si è intrufolata – verso l’alba – nell’abitazione, situata nel seminterrato di un palazzo di otto piani in via Antonino Lo Surdo, a Roma. La donna è entrata con una copia delle chiavi ancora in suo possesso, portando con sé una tanica di benzina per appiccare il fuoco e poi fuggire. Quindi è riuscita ad incendiare l’appartamento, ma il suo vecchio fidanzato è ...

Maltempo Emilia Romagna - fulmine appicca un incendio in un magazzino del Modenese : incendio per cause accidentali dovute al Maltempo a Finale Emilia. Un fulmine ha colpito il terreno, appiccando il fuoco a delle rotoballe di fieno stipate all’interno di un magazzino della ditta Alba che si occupa di stoccaggio del fieno per compost. L'articolo Maltempo Emilia Romagna, fulmine appicca un incendio in un magazzino del Modenese sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendio Roma - rogo di sterpaglie : sul posto la polizia locale : Vasto Incendio di sterpaglie questo pomeriggio alle 15 in via Arrigo Benedetti, in zona Casal Bruciato, nella Capitale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, gli uomini IV Gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale. L'articolo Incendio Roma, rogo di sterpaglie: sul posto la polizia locale sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendio parco via Joyce - Laurentino - Massaro (F.I) : “Intervento concreto degli enti territoriali e solidarietà dei Romani” : “Questa mattina, nel corso di un sopralluogo presso il parco di Via Joyce, nella periferia sud di Roma, ho potuto constatare personalmente le conseguenze negative dell’Incendio che Mercoledì scorso ha colpito pesantemente la Polisportiva Joyce e l’area limitrofa e rivolgo pertanto un appello pubblico alle Istituzioni e alla cittadinanza affinché questa comunità territoriale non venga lasciata sola – dichiara Pietrangelo ...

Incendio Roma : vasto rogo di sterpaglie in via della Pisana : Un vasto Incendio di sterpaglie si e’ verificato nel primo pomeriggio, attorno alle 14:30, in via della Pisana a Roma. Le fiamme si sono estese da via Ponte Galeria a via Monte Stallonara. Sul posto sono a lavoro gli agenti della Polizia locale del gruppo Marconi per permettere lo svolgimento delle operazioni di spegnimento dei Vigili del fuoco. L'articolo Incendio Roma: vasto rogo di sterpaglie in via della Pisana sembra essere il primo ...

Incendio Faenza - controlli Arpae Emilia-Romagna : esclusi gli effetti sulla salute : Risultano “al di sotto dei valori di legge della qualita’ dell’aria” gli idrocarburi policiclici aromatici e i metalli; le diossine “su valori tipici a situazioni di Incendio con presenza molto contenuta delle forme ad alta tossicita’ (circa 1%)” e si “possono escludere effetti acuti sulla salute”. E’ quanto emerge – spiegano l’Arpae e l’Ausl Romagna in una nota ...

Egitto : auto contRomano provoca esplosione e incendio all’Istituto per il cancro - 19 morti : Un’esplosione si è verificata al Cairo in Egitto, all’ospedale che ospita l’Istituto nazionale per il cancro: a provocarlo è stata un’automobile lanciatasi contromano ad alta velocità che nell’impatto con altre vetture ha scatenato le fiamme. Il bilancio al momento è di 19 morti e 30 feriti. Il portavoce del Ministero della Salute ha spiegato che l’incendio ha interessato gran parte ...

Incendio in un appartamento al Collatino a Roma : Per un Incendio in un palazzo di via Crocco 12, nel quartiere Romano di Collatino, i condomini, tra cui alcuni minori, hanno dovuto lasciare lo stabile. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la Polizia locale di Roma Capitale. L'appartamento divorato dalle fiamme si trova al terzo piano ed è andato completamente distrutto.

Roma - incendio in una discarica abusiva - aria irrespirabile nella zona Nord-est. Cittadini spaventati - si barricano in casa - rabbia e proteste sui social : Un odore acre fortissimo. Una colonna di fumo che in breve tempo ha avvolto buona parte del quadrante nord est della città. Sono momenti di rabbia e di difficoltà per gli abitanti di...

Incendio discarica abusiva a Roma nord : nuvola di fumo nero e denso : Roma – Incendio la scorsa notte a Roma, nel quadrante nord, tra i quartieri Montesacro e Colli Aniene. Una nuvola di fumo nero e denso si e’ sprigionata in prossimita’ della via Salaria e nella zona si e’ diffuso un odore acre: ad andare in fiamme, infatti, una discarica abusiva sull’Aniene. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Si indaga per capire le cause e i responsabili del ...

Treni - incendio tratta Roma-Firenze : si segue la pista anarchica : Un brutto incendio, di natura dolosa, si è verificato questa mattina nei pressi di Rovezzano, sulla tratta ferroviaria Roma - Firenze, dove è andata a fuoco una cabina dell'alta velocità. Secondo le prime indiscrezioni che trapelano dagli inquirenti, l'incendio potrebbe essere stato appiccato da alcuni esponenti anarchici: il gesto potrebbe sarebbe collegato da alcuni importanti eventi che si dovevano tenere in giornata nel capoluogo toscano, in ...