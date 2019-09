Pisolini | un paio a settimana possono fare bene al cuore

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 19 settembre 2019) Più memoriaMeriti una pausaPiù creativaPrevieni le malattiePiù serenaConcentrati sul respiroPiù magraProteggi il sistema nervosoUn pisolino può aiutarci a vivere più a lungo? Forse sì, specialmente quando abbiamo l’abitudine di farlo solo una o due volte alla. Lo racconta un nuovo studio, appena pubblicato sulla rivista specializata Heart, secondo il quale concedersi un «nap» ogni tanto sembrerebbe dimezzare il rischio di infarti, ictus e in generale dei problemi cardiovascolari. Il tutto comparato con chi non ha l’abitudine del riposino occasionale. Tuttavia non esisterebbe una progressione: sopra le due volte ogni sette giorni ifici, insomma, non aumentano. Anzi. L’indagine ha avuto un percorso piuttosto curioso: «Inizialmente avevamo scoperto che chi ha l’abitudine diregolarmente il riposino c’era una probabilità più elevata di problemi cardiovascolari – ha ...