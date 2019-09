Papà dimentica il figlio in auto | bimbo di due anni morto a Catania

Catania : muore bimbo di due anni dimenticato in auto dal Papà : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – Un bimbo di appena due anni è morto oggi dopo essere stato dimenticato, per oltre 5 ore, in macchina, dal padre. E’ accaduto a Catania. Per il piccolo non c’è stato niente da fare. A dare l’allarme è stata la madre del bambino che era andata al nido a prendere il figlio senza trovarlo. Quando ha chiamato il marito, che lavora all’Università nel settore amministrativo, ...

Meadow Walker - la figlia di Paul Walker che non dimentica Papà : Un cognome importante, quello del papà, e i suoi stessi occhi chiari e sognanti: ecco Meadow Walker. La modella, 21 anni da compiere il prossimo 4 novembre, è la figlia di Paul Walker. Nello stesso mese di compleanno di Meadow, ricorre anche l’anniversario della morte della star di Fast & Furious. Meadow, all’epoca dell’incidente mortale in cui è morto il padre- – il 30 novembre 2013 Paul Walker ...

Mamma e Papà dimenticano il figlio di pochi mesi sul treno : Sono stati minuti di terrore quelli vissuti da una Mamma e un papà che domenica sera si sono accorti, quando ormai il treno era ripartito dalla stazione di Airasca, di aver dimenticato a bordo il figlioletto di pochi mesi addormentato nell’ovetto in cui lo avevano sistemato. Il fatto è successo intorno alle 19.20. I genitori sono scesi dalla carrozza del regionale della Sfm2 diretto a Pinerolo, hanno scaricato i bagagli e anche il telaio del ...