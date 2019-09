Moto d’acqua Ps | Salvini | “Poliziotti indagati? Se devo pagare pago io”

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 20 settembre 2019) "Se ve la dovete prendere con qualcuno, prendetevela con altri che non c'entrano nulla. Prentevela con me, io ho le spalle larghe...". Lo ha detto il leader della Lega Matteoparlando in una diretta Facebook a proposito dei "tre poliziotti" a proposito del giro con suo figlio sullad'acqua. "Li conosco. Non mi permetto di giudicare il lavoro della magistratura, ma tre poliziotti convocati eper il giro di cinque minuti sullad'acqua di mio figlio ... manco fossero spacciatori, rapinatori e stupratori ... Un po' mi vergogno. Ma che paese è questo? Un Paese che ha bisogno di essere sistemato". "Se un errore c'è stato l'errore è mio - ha concluso -. Convochi me, lo dirò a quel magistrato. Non ho parole. Posso signor procuratore, chiederle una cortesia, lasci lavorare questi poliziotti, chiami me. Seio", conclude

matteosalvinimi : #Salvini: 3 poliziotti indagati. Li conosco. Per cosa? Per il giro di 5 minuti sulla moto d’acqua di mio figlio. I… - lucatelese : Solo in questo paese, dopo che cambia un ministro, si mettono sotto torchio tre poveracci per un giro sulla moto d’… - repubblica : Figlio di Salvini su moto d'acqua polizia, indagati tre agenti della scorta [news aggiornata alle 17:33] -