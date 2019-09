Minacce e percosse ad autista Cotral per del denaro

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Roma – Arrestato presso la stazione di Trevignano Romano un 38enne, con precedenti, accusato di interruzione di pubblico servizio, tentata estorsione e. L’uomo è stato trovato all’interno di un mezzodiretto verso Bracciano, in stato di alterazione dovuto all’assunzione di droghe. Poco dopo la partenza della corsa da Trevignano, il soggetto ha iniziato a infastidire e minacciare, per poi picchiare, il conducente del mezzo, con il veicolo in movimento, pretendendo dall’delnecessario per comprare un biglietto ferroviario per tornare a casa. Per evitare incidenti peggiori il conducente ha prontamente arrestato la corsa del bus, con l’uomo che è scappato in strada, dove però si è imbattuto in un posto di blocco dei Carabinieri che, allertati a voce dalla vittima, hanno rintracciato e fermato il responsabile in fuga. ...

