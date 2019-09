Lorenzin | Entro nel PD per fermare Matteo Salvini

Fonte : blogo

(Di giovedì 19 settembre 2019) Beatrice, ex fedelissima di Silvio Berlusconi in Forza Italia, dopo essere stata ministro della Salute con Enrico Letta,Renzi e Paolo Gentiloni, è stata rieletta in questa legislatura alla guida di Civica Popolare, nella fila del csinistra e ora completa il suo trasloco andando definitivamente nelle fila del PD. In una intervista a Repubblica, infatti, ha ammesso che lascerà il gruppo misto alla Camera e passerà al gruppo parlamentare del PD dopo aver detto di no a Italia Viva, il nuovo partito diRenzi, con cui ha detto di avere avuto dei contatti diretti. Secondola scelta di entrare nel PD "è quella più giusta rispetto al percorso fatto in questi anni" e ha spiegato:"Sono stata ministra con Enrico Letta e Paolo Gentiloni, mi sono trovata in sintonia con Dario Franceschini. E ho capito che in questo momento, nel PD, si apre uno spazio enorme ...

