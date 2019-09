Lega : 'Pressioni per non avermi al Liceo' - 'No - noi aperti confronto' - scoppia la guerra a Licata (2) : (AdnKronos) - "Con il mio gruppo di lavoro di Bruxelles iniziamo a lavorare su una brochure da dare agli studenti in cui spieghiamo cosa prevede l'Unione europea per i giovani - racconta ancora Annalisa Tardino all'Adnkronos - Un piccolo vademecum, insomma". Ma nei giorni scorsi, dopo l'evento di Po

Lega : 'Pressioni per non avermi al Liceo' - 'No - noi aperti confronto' - scoppia la guerra a Licata (3) : (AdnKronos) - Annalisa Tardino, che in questi giorni è a Strasburgo, spiega che "ogni volta che la Lega organizza un gazebo a Licata c'è sempre qualche manifestazione non autorizzata - dice - una volta ho dovuto anche cambiare le forze dell'ordine. Io non voglio fare la vittima, ma voglio ricordare

Lega : ‘Pressioni per non avermi al Liceo’ - ‘No - noi aperti confronto’ - scoppia la guerra a Licata (4) : (AdnKronos) – Ma la preside Rosetta Greco insiste: “Location, logistica, locandina e brochure sono stati predisposti in sinergia e costante colLegamento con la segreteria del parlamentare europeo”, puntualizza la preside Rosetta Greco, aggiungendo: “Spiace constatare che gli sforzi profusi siano svaniti per la unilaterale volontà dell’onorevole Tardino che nel disdire telefonicamente l’impegno tramite ...

Lega : ‘Pressioni per non avermi al Liceo’ - ‘No - noi aperti confronto’ - scoppia la guerra a Licata (2) : (AdnKronos) – “Con il mio gruppo di lavoro di Bruxelles iniziamo a lavorare su una brochure da dare agli studenti in cui spieghiamo cosa prevede l’Unione europea per i giovani – racconta ancora Annalisa Tardino all’Adnkronos – Un piccolo vademecum, insomma”. Ma nei giorni scorsi, dopo l’evento di Pontida, arrivano i primi problemi. Come racconta la stessa deputata: “Ho saputo che la ...

Lega : ‘Pressioni per non avermi al Liceo’ - ‘No - noi aperti confronto’ - scoppia la guerra a Licata (3) : (AdnKronos) – Annalisa Tardino, che in questi giorni è a Strasburgo, spiega che “ogni volta che la Lega organizza un gazebo a Licata c’è sempre qualche manifestazione non autorizzata – dice – una volta ho dovuto anche cambiare le forze dell’ordine. Io non voglio fare la vittima, ma voglio ricordare che alle Europee a Licata la Lega ha avuto il 35 per cento di voti”. “Un anno fa, quando mi ...

Lega : Raciti (Pd) - 'Salvini cede a pressioni russe - interrogazione su caso Lukoil' (2) : (AdnKronos) - La lettera, spiega Raciti, "sollecita un intervento, non tanto perché ci sono ragioni di ordine pubblico, ma perché questi scioperi così fastidiosi stanno facendo perdere un sacco di soldi alla raffineria. Poi lo sai, 'Caro Matteo', noi siamo sempre gentili con voi, 'cerchiamo sempre d