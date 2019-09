Juventus | l' Al Rayyan sarebbe in vantaggio per Mandzukic

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 19 settembre 2019) In casasi sta lavorando per definire il futuro di Mario. Il numero 17 bianconero la scorsa settimana non è stato convocato per la partita contro la Fiorentina proprio perché è al centro di alcune trattative. In particolare,ro due le squadre interessate al centravanti croato, ovvero Al Gharafa e Al. I due club del Qatar, dunque, si starebbero contendendo il giocatore juventino, con la società di Doha che in questa fasein. A questo punto non resta che attendere di capire cosa vorrà fare il 33enne croato, poiché la sua volontà risulterà decisiva nella buona riuscita o meno della trattativa....

