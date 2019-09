Un nuovo report stabilisce che la connessione tra videogiochi e sparatorie di massa non è

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Isono stati incolpati per ogni sorta di comportamento violento, comprese ledi. Unrapporto suggerisce che non solo è sbagliato, ma le cose cambiano in base all'etnia del criminale.Il documento, pubblicato oggi sulla rivista Psychology of Popular Media Culture, trae le sue conclusioni da una coppia di esperimenti. Nel primo, i ricercatori hanno analizzato oltre 200.000 articoli di notizie su 204diottenute dal progetto Mass Shootings in America della Stanford University negli ultimi quattro decenni. L'altro era uno studio in cui a 169 studenti universitari veniva chiesto di leggere resoconti romanzati di una sparatoria e di discutere della causa che ha portato a questi eventi.Nell'esperimento con gli studenti, i partecipanti, che erano bianchi per l'88% e per il 65% di sesso femminile hanno letto un racconto inventato di uno ragazzo ...

