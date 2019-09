Lucia Annibali | il suo coraggio ha commosso tutti E oggi si torna a parlare di lei | cosa

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Quasiconoscono la terribile storia di. Era ed è un avvocato, ma ora è conosciuta soprattutto per il suo encomiabile lavoro da deputato. Nel 2013 il suo nome figurava sui giornali, poiché era stata sfregiata in volto con l’acido da Rubin Talaban, l’uomo che l’aggredì su commissione dell’ex fidanzato Luca Varani (condannato nel 2016, in via definitiva, a 20 anni di reclusione per tentato omicidio e stalking), e che alcuni mesi fa le ha inviato una lettera con la richiesta di perdonare il suo gesto.Era il 16 aprile, e da quel giorno la donna ne ha fatta di strada, piccoli e grandi passi, in un profondo dolore psicologico e fisico, accompagnato da numerosi interventi chirurgici per ricostruirle il volto. E, dopo sei anni, ha perdonato, ma sottolinea sulla sua pagina Facebook: “Basta fare romanzi sui #femminicidi. Un uomo violento è un uomo violento. ...

