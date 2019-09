Festeggiamenti Napoli | Llorente e Manolas a centrocampo con… Starace – VIDEO

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 18 settembre 2019)– La SSCtramite il profilo Instagram ufficiale ha pubblicato undeidopo la vittoria di ieri sera– Nelgirato al termine dello spettacolare incontroLiverpool di ieri sera, il magazziniere azzurrosi esibisce in una danza per esultare con i calciatori a. Il San Paolo era in delirio per la vittoria contro quella che è considerata al momento la squadra più forte del mondo. View this post on Instagram Modalità del giorno: @.t ##SSC#ForzaSempre A post shared by SSC1926 (@ssc1926) on Sep 18, 2019 at 3:16am PDT PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Tifoso Liverpool aggredito – I tweet del Ceo del Liverpool Peter Moore Fedele si “arrende”: “Da tifoso 10 a tutti ma ora concentrati ...

modazza9 : RT @Cobretti_80: @pap1pap Potevi rispondere sabato se ti sentivi preso in causa, invece di attendere il passo falso, che aspettavi da 4 mes… - Cobretti_80 : @pap1pap Potevi rispondere sabato se ti sentivi preso in causa, invece di attendere il passo falso, che aspettavi d… - crono_news : Festeggiamenti per la ricorrenza di San Gennaro già aperti in via Duomo. -