Conte, con Macron uniti sulla Libia

abbiamo convenuto che è "fondamentale lavorare costruttivamente insieme e avere ilmedesimo obiettivo, coinvolgendo tutti i partner. L'obiettivo èla stabilizzazione del paese". Lo ha detto il premier Giuseppe, incontrando a palazzo Chigi il presidente francese Emmanuel. "Ho anticipato a- ha detto- l'invito per tenere in Italia il prossimo vertice bilaterale. Lo faremo all'inizio del prossimo anno per rinsaldare anche gli intensi rapporti culturali".(Di mercoledì 18 settembre 2019)