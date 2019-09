Su Rai 2 o anche no | una finestra sulla disabilità

Ascolti tv - Montalbano frena 'Temptation Island Vip' : con Zingaretti Rai1 vince anche in replica : Oltre 4 milioni di telespettatori e il 20% di share per la serie tv ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri. Bene il reality...

Vieni da Me - Alda D’Eusanio contro Nina Moric : “SapRai anche tu quanto è bella la menopausa” : Alda D’Eusanio è ospite dell’ultima puntata di “Vieni da me“, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. L’opinionista ha partecipato alla rubrica “La Lavatrice”, in cui si “lavano i panni sporchi” dei personaggi della televisione, pertanto si è prestata a raccontarsi, svelando aneddoti e retroscena inediti. Con la schiettezza che la contraddistingue, Alda D’Eusanio ...

Vieni da me - Alda D'Eusanio attacca la Moric : 'SapRai anche tu quant'è bella la menopausa' : Oggi, giovedì 12 settembre, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Vieni da me, programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo. L'ospite della puntata è stata Alda D'Eusanio, la giornalista e conduttrice che ha da sempre diviso il pubblico: c'è chi la ama e chi la critica. Ed è proprio dell'argomento critiche che Alda ha voluto trattare in diretta, ricordando i post degli haters che l'attaccavano sul web per il fatto che condivideva ...

L’Uomo del Giorno – Buon compleanno Nagatomo - il ‘samuRai’ che disse no al Manchester United : Continua il nostro classico con l’Uomo del Giorno, è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio e delle statistiche, è il compleanno di Yuto Nagatomo. Si tratta di un calciatore giapponese che si è laureato campione d’Asia nel 2011, il suo punto di forza è la velocità, gioca nel ruolo di terzino, può essere impiegato sia nella corsia destra che quello sinistra, in fase difensiva ha però commesso nel corso ...

Audi Ai : TRail quattro - Elettrica e autonoma - anche in off-road : L'Audi completa la serie di quattro prototipi a guida autonoma sviluppati come visione futura della mobilità presentando al Salone di Francoforte la AI:Trail quattro. La Trail affianca così la Aicon, la AI:me e la AI:Race (prima nota come PB18 e-tron), che in Germania sono esposte per la prima volta contemporaneamente.Abitacolo trasparente per immergersi nella natura. L'idea alla base della AI:Trail quattro è quella di un veicolo dedicato alla ...

Russia-UcRaina - concluso scambio di detenuti. Mosca libera anche il regista Oleg Sentsov. Zelensky : “Primo passo per fine della guerra” : Trentatre russi contro 35 ucraini. Si è concretizzato attorno alle 13 ore italiane lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina annunciato nei giorni scorsi da Vladimir Putin. Gli aerei con a bordo le persone liberate dai due Paesi sono atterrati rispettivamente a Kiev e a Mosca. Le autorità ucraine hanno rilasciato un gruppo di 33 cittadini russi detenuti, tra cui Kiril Vishinski, direttore del portale RIA Nóvosti in Ucraina, arrestato per ...

Addio Eto’o - l’Inter lo saluta così : “MancheRai” [VIDEO] : “Ciao Samuel Eto’o, quanti momenti indimenticabili. Mancherai a tutto il calcio!” Con questo tweet, l’Inter saluta Samuel Eto’o, che con un annuncio su Instagram di qualche ora fa ha detto basta col calcio giocato. L’attaccante camerunense è stato protagonista con la maglia dei nerazzurri soprattutto per la conquista del triplete. | RITIRO Ciao @setoo9 , quanti momenti indimenticabili! ...

Ci mancheRai tantissimo - Danilo Toninelli : (foto: Marco Cantile/LightRocket via Getty Images) Il nuovo governo Conte, nato dall’alleanza parlamentare tra M5s e Partito democratico è freschissimo di giuramento – avvenuto, come da protocollo, alla presenza del presidente della Repubblica questa mattina al Quirinale. Un’occasione in cui palese e – oseremmo dire – dolorosa, dopo l’annuncio della lista dei ministri anticipata ieri dal presidente Conte, si è concretizzata ...

L’uragano Dorian sta modificando la sua tRaiettoria - non solo Florida anche Georgia e South Carolina a rischio : “E’ estremamente pericoloso - preparatevi” : L’Uragano Dorian si dirige in Florida come uragano di categoria 4 e fa paura. Non solo , ma anche la Georgia e il South Carolina risultano a rischio e temono l’arrivo di Dorian. L’uragano sta modificando lentamente la sua traiettoria e si prevede ora che il suo impatto si farà sentire fino alla costa della Georgia. Al momento Dorian continua a marciare verso le Bahamas. “E’ una tempesta estremamente pericolosa, per ...

Miss Italia 2019 - Gina Lollobrigida risponde a Dacia MaRaini : "Anche sfilare a un concorso è prova di emancipazione" : Gina Lollobrigida sarà la madrina dell'ottantesima edizione di Miss Italia, la cui finale andrà in onda il prossimo 6 settembre da Jesolo. Terza classificata nel 1947, anno in cui conquistò la vittoria Lucia Bosè, la diva del cinema Italiano ha risposto per mezzo del quotidiano La Stampa alle riflessioni sul concorso della scrittrice Dacia Marini, che sul Corriere della Sera del 28 agosto scorso aveva rivolto gravi accuse ai dirigenti Rai e ...

Ciclismo - Team BahRain : il ciclo mercato può portare anche Mark Cavendish : La partenza di Vincenzo Nibali che dalla prossima stagione correrà nella Trek Segafredo, ha costretto il Team Bahrain Merida ad intervenire in maniera pesante sul ciclo mercato. Senza il campione attorno al quale era sorta la squadra, dovranno essere ridefiniti gli obiettivi e i programmi ed una delle strategie sembra quella di avere più corridori in grado di poter raggiungere le vittorie che contano. Il Team Bahrain Merida del dopo-Nibali ...

Ascolti TV | Lunedì 26 agosto 2019. Testa a testa tra poveri : Rai1 (12.4%) - Canale 5 (11.8%). Il nuovo Streghe floppa anche in daytime : Qualcosa è Cambiato Nella serata di ieri, Lunedì 26 agosto 2019, su Rai1 il film Qualcosa è Cambiato ha conquistato 2.048.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 la prima tv di Se mi Lasci non Vale ha raccolto davanti al video 2.179.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.061.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano – Omicidio Willy Branchi: I Segreti ...

Luciana Littizzetto in lutto. Il messaggio toccante e addolorato : “Mi mancheRai” : “Non ci sei più. E nemmeno io. #gigiatesoromio”. Con queste parole Luciana Littizzetto ha annunciato la triste notizia per lei e per la sua famiglia. Tantissime le manifestazioni di affetto che in queste ore stanno travolgendo la celebre comica. La sua cagnolina Gigia, alla quale era tanto affezionata, è morta. Le due erano insieme da quasi 10 anni e Luciana parlò di lei sul suo blog Cicapui. La conduttrice raccontò di aver trovato la cagnolina ...