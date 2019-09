OnceLost Games è il nuovo studio formato dai creatori di The Elder Scrolls

Fonte : eurogamer

(Di martedì 17 settembre 2019) Un team di ex sviluppatori di Thesi è riunito per formare unchiamato, attualmente al lavoro su un gioco di ruolo fantasy open-world.L'ambizione diè quella di "colmare il divario tra i pilastri profondi e complessi dei giochi degli anni '90, con i valori di produzione, i controlli migliorati e le caratteristiche dei giochi di oggi." Julian LeFay , considerato il "Padre di The", sarà il direttore tecnico delloe ha dichiarato in un AMA su Reddit che sarebbe interessato a creare un sequel di Daggerfall."Dovrebbe essere fatto in modo tale da non avere problemi commerciali. Sono cose che ho deciso di non voler mai affrontare. Con finanziamenti adeguati e qualcuno degno di fiducia per gestire il lato commerciale delle cose, potrebbe sicuramente arrivare", ha detto.Leggi altro...

