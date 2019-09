Nascar | morto in un incidente aereo il nove volte campione Mike Stefanik

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019)dellae candidato alla Hall of Fame della categoria, èdomenica in una Sterling (Connecticut) all’età di 61 anni. La notizia, che ha scioccato il mondo delle corse automobilistiche e degli sport americani è stata riportata dall’account twitter ufficiale della. Secondo la polizia di stato del Connecticut, l’ultraleggero sul quale viaggiava l’ex pilota ha perso direzionalità e si è schiantato in un’area boscosa mentre tornava verso l’aerodromo.poco dopo l’impatto. L’eredità che l’ameiricano ha lasciato sono ititoliconquistati tra il 1989 e il 2006 e le molteplici vittorie sia nella Busch North Series che nel Whelen Modified Tour. IL COMUNICATO UFFICIALE: We are saddened to hear the news about nine-timeChampion and ...

