MANOVRA Gli inganni su flessibilità e cuneo fiscale

Gualtieri apre agli investimenti "La MANOVRA non sarà restrittiva" : "Una manovra restrittiva sarebbe controproducente e stiamo lavorando per collocarla nel quadro di una più generale e appropriata 'fiscal stance' dell'area euro": lo ha detto il ministro dell'economia Roberto Gualtieri al termine dell'Ecofin. Segui su affaritaliani.it

MANOVRA - più tempo per tagliare il debito e frenata sulle privatizzazioni : La trattativa tra il neo ministro dell?Economia, Roberto Gualtieri, e la Commissione europea, per ottenere spazi di Manovra sul deficit per scrivere la prossima legge di stabilità,...

MANOVRA - la strada verde verso la flessibilità : governo lavora a una regola Ue che escluda gli investimenti green dal calcolo del deficit : “Dobbiamo riorientare il sistema industriale verso la green economy, dobbiamo fare investimenti che ci consentano di orientare lo sviluppo verso una maggiore occupazione e vogliamo in modo trasparente fare un patto con l’Ue su questo che è il nostro programma”. Fin qui le parole ufficiali del premier Giuseppe Conte dopo il suo incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Tra le righe, la strada che il nuovo ...

MANOVRA - stop all'Iva e tagli limitati al cuneo : In vista della prossima Manovra di bilancio, il governo avrebbe fatto la sua prima scelta. Nel suo discorso sulla fiducia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha indicato la rotta al neo...

MANOVRA - i risparmi dello spread in un fondo per tagliare le tasse : L’ipotesi allo studio per la Legge di Bilancio. L’idea era stata pensata per finanziare la Flat tax voluta dalla Lega. Ma con la nuova maggioranza servirà a rivedere le aliquote Irpef.

MANOVRA da 35 miliardi - stretta sugli incentivi : il deficit ancora in calo : Roberto Gualtieri è pronto ad occupare la scrivania che fu di Quintino Sella. Ieri il neo ministro dell'Economia si è recato in via XX settembre per il passaggio di consegne con...

Taglio parlamentari - MANOVRA - ambiente : da M5s 20 punti a Conte : La delegazione del Movimento 5 stelle guidata da Luigi Di Maio, in occasione del suo incontro a Montecitorio con il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, ha depositato un documento in venti punti che rappresenta la sintesi del lavoro avviato nei giorni scorsi dai gruppi parlamentari stellati sul programma. Di Maio, nelle sue dichiarazioni a conclusione del colloquio con Conte, ha citato solo alcune delle priorità indicate dal M5S, ...

MANOVRA M5S-Pd : ?stop aumento Iva - taglio cuneo fiscale e 80 euro allargati : L’obiettivo del nascente governo è caratterizzare una via alternativa a quella leghista, ma senza entrare in conflitto con il decalogo pentastellato. Pd e M5S esplorano i principali terreni d’intesa:?l’intervento sul cuneo fiscale e gli aiuti ai redditi bassi, da declinare sotto il titolo del “piano famiglia”

Canzolino - sbagliano MANOVRA e finiscono con l’auto nel lago : coppia muore annegata : La tragedia in mattina nei pressi dell'hotel Aurora, tra Madrano e Pergine in Valsugana. Le vittime sono marito e moglie - 83 anni, 77 lei. I loro corpi sono stati recuperati dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco mentre dopo alcune ore è stato ritrovato senza vita anche il cane che era con loro in macchina.Continua a leggere

Consigli non richiesti per una MANOVRA senza gonfiare la spesa : Uno spettro aleggia sui colli di Roma, lo spettro della nuova manovra finanziaria. Matteo Salvini è stato, finora, l’ultimo a parlare di numeri, ventilando l’ipotesi di una manovra da 50 miliardi di euro che avrebbe portato il deficit pubblico ben al di sopra del 3 per cento con conseguenze certo no

Iva - 80 euro e pace fiscale : tutti gli scogli della MANOVRA : La riduzione del prelievo sui redditi e sugli immobili è al centro del dibattito, ma occorrono coperture strutturali - Il primo scoglio è trovare 23,1 miliardi per evitare l’aumento Iva

Iva - 80 euro e pace fiscale : tutti gli scogli della MANOVRA : La riduzione del prelievo sui redditi e sugli immobili è al centro del dibattito, ma occorrono coperture strutturali - Il primo scoglio è trovare 23,1 miliardi per evitare l’aumento Iva

Salvini : «Vedrò gli alleati in settimana - la MANOVRA è pronta». A Catania scatta la contestazione : In mezzo ai disordini, Salvini da Catania annuncia: «Conto di vedere sicuramente gli alleati a livello locale del centrodestra perché sicuramente alcune elezioni regionali ci sono: in...

Mago Salvini : annuncia una MANOVRA delle meraviglie. Tasse al 15% e nessun aumento dell'Iva : Mentre prosegue il suo tour delle spiagge italiane, Matteo Salvini interviene sulla prossima finanziaria. E annuncia una manovra delle meraviglie. Queste le misure che vorrebbe inserire nel provvedimento: Tasse ridotte al 15% per milioni di lavoratori italiani, pace fiscale con Equitalia per milioni di Italiani, nessun aumento dell’Iva - che, invece, stando alla legge di Bilancio 2019 dovrebbe essere incrementata - ma riduzione delle Tasse ...