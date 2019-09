Madrid | cosa vedere | dove bere e dove mangiare

Fonte : gqitalia

(Di martedì 17 settembre 2019) La Juventus inizia la sua campagna europea lìavrebbe voluto concludere quella dell'anno scorso: allo stadio Wanda Metropolitano diaffronta l'Atletico. Lo stadio, inaugurato da poco più di un anno, è uno dei più suggestivi d'Europa, una meraviglia d'architettura che già da solo vale l'esperienza: sempre più tifosi europei organizzano i propri citybreak in funzione delle partite delle coppe europee. Secondo il sondaggio Destination: Football di Expedia Group Football Travel Trends Study, il 68% dei viaggiatori ha pianificato almeno una volta un viaggio in base a un evento sportivo. Non casualmente, secondo i dati Expedia, nel momento in cui viene annunciata la data di un incontro di calcio, le prenotazioni di viaggi tendono a triplicarsi rispetto alla media. Non solo le due ore della partita e l'atmosfera ...

forumJuventus : ???? Domani inizia il cammino in #UCL ?? Quali saranno le sorti di questo girone? Dite la VoStra! ??… - Roky99760738 : RT @bartolopietro1: A Madrid, nel corso di #PazSinFronteras abbiamo scritto una bella pagina di dialogo tra culture europee, confrontandoci… - infiniteisak : RT @artvtoms: la cosa di Madrid mi ha segnata tantissimo ve lo giuro -