GF Vip 4 Scialpi cachet basso e rifiuta il reality

Scialpi rifiuta il Grande Fratello Vip : “A me il cachet minimo - ad altri compensi da capogiro” : È polemica tra Giovanni Scialpi e la produzione del Grande Fratello Vip. Il cantante ha fatto sapere di avere rifiutato la proposta di partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini per ragioni economiche. “Mi hanno offerto il cachet che si offre agli sconosciuti. Per altri trattano compensi da capogiro” ha denunciato.Continua a leggere

