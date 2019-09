Buu a Lukaku a Cagliari | nessuna sanzione | “i versi non sono stati intesi come

“Buu” a Lukaku - oggi decide il giudice sportivo. Al Cagliari sarà commissionata solo una multa : Lukaku li ha condannati ieri nel suo lungo post social, oggi tocca alla giustizia italiana che, molto probabilmente, si limiterà ad una multa nei confronti del Cagliari per i buu razzisti di domenica. La legge, come scrive la Gazzetta dello Sport, prevede sanzioni molto dure per le manifestazioni di discriminazione, fino alla perdita a tavolino della gara, ma Carlo Tavecchio ha introdotto una postilla alla norma che ha finito per annacquarla le ...

