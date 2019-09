Rinoceronte bianco | ottenuti i primi embrioni per salvarlo

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 16 settembre 2019) C'è un barlume di speranza per ildopo che l'ultimo maschio della specie, Sudan, è morto di vecchiaia l'anno scorso. Due ovuli sono stati fecondati con successo nel laboratorio italiano di Cremona dove ne erano stati trasferiti sette per questa eccezionale avventura scientifica. Sudan è deceduto all'età di 45 anni nella riserva Ol Pejeta Conservancy in Kenya lasciando le due femmine Najin e Fatu come ultime rappresentanti al mondo della sottospecie settentrionale (Ceratotherium simum cottoni). Come altri grandi mammiferi africani, ilè perseguitato dai bracconieri. Di questa sottospecie, negli anni Sessanta ne sopravvivevano in libertà 2000 esemplari. In natura si è estinta nel 2007 o 2008. A Ol Pejeta il patriarca viveva protetto - come oggi le femmine - da squadre armate di ranger, dal momento che ...

Agenzia_Ansa : Ottenuti i primi embrioni per salvare il rinoceronte bianco Sono due e saranno trasferiti in una madre surrogata.… - Notiziedi_it : Cremona, creati i primi embrioni di rinoceronte bianco: speranza per la specie in via di estinzione… - infoitestero : Creati due embrioni per salvare il rinoceronte bianco del Nord -