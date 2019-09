Il Milan vince a Verona | Var | espulsioni e Piatek-gol | Giampaolo respira

Il Milan soffre a Verona ma vince con un rigore di Piatek : Il Milan soffre a Verona ma vince con un rigore di Piatek. Un Milan non bello ha vinto di misura, in trasferta, contro il Verona.

Il Verona gioca - il Milan vince : basta Piatek su rigore - decisiva l’espulsione di Stepinski [FOTO] : Verona-Milan – E’ andato in archivio l’ultimo match della domenica valido per la terza giornata del campionato di Serie A, domani Torino-Lecce, oggi sono scesi in campo Verona e Milan. Altro successo per la squadra di Giampaolo che però continua a non entusiasmare, i rossoneri hanno conquistato il massimo risultato con il minimo sforzo. decisiva la rete messa a segno di Piatek su calcio di rigore, il polacco però al ...

Il Milan adesso deve convincere - le indicazioni di Giampaolo alla vigilia del Verona : “Vedo il bicchiere mezzo pieno e lavoreremo ancora per riempirlo. Ci siamo allenati bene, il tempo mettera’ a posto le cose e io sono fiducioso per l’atteggiamento dei ragazzi”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Milan, Marco Giampaolo, in vista della sfida contro il Verona. “Dopo 70 giorni di lavoro mi piace l’attaccamento della squadra – spiega il tecnico -. Ne alleno 21 escludendo ...

Milan - Rebic : 'Vorrei vincere il derby come regalo di compleanno' : Il suo arrivo non era atteso, ma ha firmato l'ultimo giorno di mercato, in una sorta di scambio di prestiti tra Milan ed Eintracht che ha coinvolto anche Andrè Silva. Stiamo parlando di Ante Rebic, il quale oggi è stato presentato alla stampa come nuovo giocatore rossonero. Si era parlato anche di un interesse dell'Inter per il giocatore croato, ma lui sostiene di non aver avuto contatti con i nerazzurri....Continua a leggere

Serie A - la terza giornata : brividi per 5 allenatori - Roma e Milan devono vincere e convincere : Si avvicina la terza giornata del campionato di Serie A, il massimo torneo italiano torna in campo dopo la pausa per le Nazionali, il turno si apre con la partita tra Fiorentina e Juventus, sicuramente la partita più importante del weekend ma anche negli altri match non mancato motivi di interesse. In particolar modo è una situazione calda per quanto riguarda due panchine, quelle di Fiorentina e Sampdoria, al termine della giornata non ...

C’era una volta il grande Milan : il più vincente è… Bennacer : Il campionato di Serie A è iniziato da appena due giornate ma grazie alla pausa per le Nazionali è possibile effettuare un primo bilancio sulla stagione appena iniziata. Dopo la fine del calciomercato una delusione può essere considerato sicuramente il Milan, il club rossonero ha chiuso la finestra estiva senza colpi in grado di fare la differenza, sono arrivati buoni calciatori ma nessuno sembra in grado di cambiare la partita, molti ...

“Suso è un fuoriclasse”. Il tecnico Giampaolo convince il Milan a tenere l’attaccante : Si lavora al rinnovo del contratto con adeguamento dell’ingaggio da 2 a 4 milioni di euro. Intanto Ismael Bennacer muove i primi passi con la maglia rossonera dopo il trionfo in coppa d’Africa

International Champions Cup - un gol dell’ex condanna il Milan : ci pensa Taarabt - vince il Benfica : Si è giocato un altro interessante match valido per l’International Champions Cup, continua la preparazione del Milan con il club rossonero chiamato a riscattare l’ultima deludente stagione, compito non facile per l’allenatore Giampaolo. In attesa di chiudere altri colpi sul mercato e soprattutto completare l’attacco il club rossonero in campo contro il Benfica, sconfitta con gol dell’ex. Nei primi minuti ...

LIVE Milan-Benfica 0-0 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : primo tempo estremamente convincente dei rossoneri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49′ Finito il primo tempo, Milan-Benfica 0-0. 48′ DONNARUMMAAAAAA!! Rafa Silva si fa ipnotizzare dal portiere azzurro tutto solo in area di rigore, si resta sullo 0-0. 46′ DONNARUMMA MIRACOLOSO! Prima palla gol per i portoghesi con il portiere azzurro che si distende in modo meraviglioso sul destro di Gabriel. 45′ Concessi quattro minuti di recupero. 43′ GOL ...

Milan femminile - Ganz si presenta : «Obiettivo vincere» : Il Milan femminile, dopo la prima stagione in cui è arrivato a sfiorare la qualificazione alla Champions League, è pronto a ripartire. E lo farà con un nuovo tecnico, non più Carolina Morace, ma Maurizio Ganz, alla prima esperienza da tecnico di una squadra di sole donne, ma già entusiasta dell’avventura che lo attende. Proprio […] L'articolo Milan femminile, Ganz si presenta: «Obiettivo vincere» è stato realizzato da Calcio e ...