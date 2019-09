Il cambiamento dell' algoritmo di Steam sta uccidendo i giochi indie

Confermato il cambiamento a meta' settimana : temporali e calo delle temperature : E' ormai Confermato il peggioramento meteorologico di metà settimana che vedrà l'arrivo di una irruzione d'aria fresca dal Nord-Europa sul nostro Mar Mediterraneo. Il cambiamento si verificherà...

“Il peggio di me” - Ismaele La Vardera racconta il retroscena della “politica del cambiamento” : Cosa succede se il candidato sindaco di Matteo Salvini a Palermo decide di registrare tutta, ma propria tutta la sua campagna elettorale? Succede che se ne fa un film, trasmesso al cinema e in tv: Il Sindaco Italian Politcs for Dummies. Un caso mediatico che attira perfino la stampa estera che dedicherà pagine e pagine all’impresa. Sull’onda del clamore nasce questo libro, in cui la Iena svela tutti i retroscena della sedicente “politica ...

Clima - gli esperti dell’UniBo : “La visibilità è indispensabile per la lotta al cambiamento climatico” : La diffusione dei pannelli solari è maggiore nei quartieri in cui le case che montano pannelli solari sono più visibili. E la diffusione di auto ibride è maggiore nelle aree in cui circolano modelli che esistono solo nella versione ibrida, cioè immediatamente riconoscibili come ‘auto ecologiche’. Sono solo due esempi di quanto l’adozione di scelte e comportamenti sostenibili sia legata alla loro visibilità. Per arrivare ...

cambiamento climatico - alberi extralarge entro il 2100 per effetto delle emissioni di CO2 : Una “foresta” potrebbe salvare il mondo. Le crescenti emissioni di anidride carbonica in atmosfera potrebbero far diventare gli alberi extralarge entro il 2100: almeno fino alla fine del secolo, infatti, le piante dovrebbero continuare ad assorbire generosamente circa un quarto della CO2 emessa dall’uomo, producendo il 12% di biomassa in più grazie all’alleanza con microrganismi e funghi del suolo che producono nutrienti (come azoto ...

Crisi governo - Toti : “M5s male della politica - ma non è solo colpa loro. Ora cambiamento vero” : “Dare tutta la colpa al Movimento cinque stelle non sarebbe un’analisi corretta. Se ci troviamo a questo punto è colpa del fallimento delle solite promesse fatte dalle solite facce con i soliti programmi, non dimentichiamo i governi del Pd. Le risposte dei governi di sinistra e grillini hanno lasciato a desiderare, e noi siamo qui per cambiare”. Lo ha dichiarato il governatore della Liguria ed ex coordinatore azzurro Giovanni Toti in ...

Rapporto IPCC - FAO : “Migliore gestione della terra per affrontare il cambiamento climatico - tutelare la sicurezza alimentare e conservare la biodiversità” : La FAO accoglie con favore il Rapporto speciale dell’IPCC pubblicato oggi, che fornisce un resoconto crudo ed esauriente dei danni arrecati al nostro pianeta, evidenziando come pratiche agricole non sostenibili possano trasformare la terra da alleata in nemica quando si parla di cambiamento climatico e proponendo soluzioni praticabili per ridurre o invertire la marcia di questi trend negativi. Il Rapporto analizza questioni che sono di ...

"Il cambiamento climatico aumenterà fame e migrazioni". L'allarme dell'Onu : Il riscaldamento globale causato dall’uomo farà aumentare la siccità e le piogge estreme in tutto il mondo, pregiudicando la produzione agricola e la sicurezza delle forniture alimentari. A pagarne le conseguenze saranno soprattutto le popolazioni più povere di Africa e Asia, con guerre e migrazioni. Ma anche il Mediterraneo è ad alto rischio di desertificazione e incendi. Lo prevede il rapporto ...