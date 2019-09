Chiodo di pelle | come portarlo con un completo formale

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 16 settembre 2019) Ildiè una delle giacche più quotate dell'autunno, ormai da decenni: un grande classico del guardaroba maschile diventato un vero e proprio must-have in particolare a partire dagli anni '70, e che non accenna a voler passare di moda. Versatileogni giacca di, ilha tuttavia un'allure più rock e trasgressiva, data dal suo taglio deciso e dai dettagli metallici che spesso la accompagnano. Ma è soprattutto la giacca ideale se si vuole apparire più audaci e trasgressivi, anche indossando un semplicissimo paio di jeans e una T-shirt: tuttavia, ildinon è riservato esclusivamente all'accostamento con capi d'abbigliamento casual, e con esso si possono sperimentare degli abbinamenti da urlo anche quando si sfoggia un. Entertainment Weekly's Must List Party At The Toronto ...

gajamars204 : Quando ero più piccola volevo essere la dura del quartiere, mi mettevo matita nera, capelli rosso fuoco, vestiti go… - Alessiabrc : RT @__bloodflowers: Ehi chiodo di pelle: è arrivato il tuo momento. - alessiagastaldi : RT @jan_novantuno: Un anno fa usciva questo film qui. -