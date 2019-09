A Pontida sventola la bandiera sarda dei quattro mori Ed è una vergogna intollerabile

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) Il raduno leghista diricorda ancora una volta a tutti le vere basi e la vera ideologia del partito di Salvini: il nulla assoluto. Persone esaltate da tanta superficialità e saccenza. Persone aizzate da personaggi che fomentano paure, stupidità e tantissima ignoranza. Un Salvini che porta addirittura sul palco una bambina “forse” coinvolta nell’inchiesta di Bibbiano per continuare a speculare su un tema delicato e di certo non politico. Ma poco importa, parole e slogan ripetute con ossessione e fanatismo. Insulti a tutti, giornalisti, Mattarella e Gad Lerner. Insomma, non politica ma un raduno di inciviltà e rozzezza. Il tutto condito da persone e simboli che poco si addicono a. Uno fra tutti, ladei. Svenduta senza dignità da un Presidente della Regione, Christian Solinas, incompetente e che porterà la Sardegna al declino. I fondatori ...

