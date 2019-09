Fausto Coppi | il centenario del Campionissimo

Fonte : gqitalia

(Di domenica 15 settembre 2019)è qualcosa di più di un mito immortale dello sport: è un’icona, un nome indimenticabile, quasi un brand, familiare persino a chi non sa nulla della sua vita, eccetto che è stato un fuoriclasse del ciclismo. Neldella sua nascita (e a quasi 60 anni dalla sua morte) il mondo delle bici celebra il «», nato il 15 settembre 1919 nell’Alessandrino, a Castellania, che da marzo ha mutato nome in Castellania, in onore dell’illustre cittadino. L’epopea del ciclista piemontese, professionista dal 1939 al 1960, si lega strettamente alla storia d’Italia, in anni significativi per il Belpaese, a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, tra decadenza, drammi e voglia di rinascita. Con i suoi successi, e la sua rivalità con Gino Bartali,ha appagato il desiderio di sognare di tanti ...

