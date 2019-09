Traffico Roma del 14-09-2019 ore 17 | 00

Fonte : romadailynews

(Di sabato 14 settembre 2019) CHIUSA PER INCIDENTE VIA PONTINA TRA VIA DI PRATICA DI MARE E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA. TUTTO ILPROVENIENTE DAè DEVIATO IN VIA DI PRATICA DI MARE. INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE CON CODE A PARTIRE DA SPINACETO.INCOLONNATO ANCHE IN VIA DI PRATICA DI MARE TRA LA VIA PONTINA E VIA DI CASTELNO. PER LO STESSO MOTIVO TRAFFICATE VIA LAURENTINA E VIA ARDEATINA DOVE SI RALLENTA A TRATTI RISPETTIVAMENTE DA VIA DI TRIGORIA A VIA DEI CASTELLINI E DA VIA DELLA FALCOGNANA A VIA DELLA STAZIONE DI PAVONA PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI! ———————– AUTORE: IVAN VALENTE In collaborazione con Luce Verde infomobilitàL'articolodel 14-09-ore 17:00 proviene daDailyNews.

