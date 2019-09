Spoiler U&D | Trono Classico 13 09 | Javier Martinez eliminato per le chat con una

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 14 settembre 2019) Il percorso dia Uomini e Donne, è stato molto breve: il ragazzo, in seguito ad una segnalazione arrivata all'orecchio degli autori, è statonel corso della puntata registrata il 13 settembre. Come riportano le anticipazioni de "Il Vicolo delle News", l'argentino è stato messo all'angolo da Maria De Filippi su alcuni messaggi che si è scambiato con una ragazza fino a pochi giorni prima: pare che l'ex tentatore abbia una relazione da mesi, e che si sia dichiarato a questa persona in modo palese.torna a casa: Sara Tozzi in lacrime L'avventura dinel, è già finita: come riportano le anticipazioni del web, il giovane è statodurante la registrazione di U&D che c'è stata ieri, 13 settembre, a Cinecittà. Il blog "Vicolo delle "News", in particolare, fa sapere che l'argentino è stato interrogato dalla conduttrice ...

zazoomblog : Spoiler U&D: Jessica Battistello vorrebbe tornare con Andrea Filomena - #Spoiler #U&D: #Jessica - hsavedmee : ho letto uno spoiler mega galattico di élite a i u t o - _farawayLT : @sorrjdimiharry Dai domani ti faccio un piccolo spoiler perché non credo che tu compreremo quello e perché I love u so much -