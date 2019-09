Salvini torna a parlare con Berlusconi | ' Insieme in piazza contro il governo Pd-5Stelle'

Pensioni - Salvini (Lega) : 'Qualcuno vuole cancellare Q100 e tornare alla Fornero' : Ancora una volta la Quota 100 si presenta al centro del dibattito politico, dopo che negli scorsi giorni si sono moltiplicate le indiscrezioni sul destino della misura di flessibilità. L'opzione consente l'uscita dal lavoro a partire dai 62 anni di età e 38 anni di contribuzione, ma con l'avvio del governo giallo-rosso si sono susseguite ipotesi circa una possibile modifica o cancellazione. Proprio su quest'ultimo punto è tornato all'attacco il ...

Con lo scontro tra Salvini e Conte è tornato il bipolarismo : Sempre che il morto non afferri il vivo – scenario in cui il ruolo del morto è svolto dai riflessi condizionati berlusconiano-liberisti per i piddini (l’idea che la Sinistra intercetta i voti scimmiottando la Destra: vedi Paola De Micheli sulle grandi opere e Andrea Orlando sulla giustizia) e dalle palingenesi a fumetti dei pentastellati – sempre che l’incoscienza dei contraenti non sgambetti il nuovo governo già all’avvio, il Conte 2 apre ...

La Lega vuole arginare Salvini tornando al consiglio federale : Roma. Carmelo Lo Monte è stato il più risoluto, a trarre il dado. “Sì, lunedì sera ho comunicato a Roberto Fico la mia intenzione di passare al gruppo Misto”, dice il deputato siciliano della Lega. “E l’ho fatto perché ho capito che Salvini è un nordista di vecchia razza, uno che dal Sud vuole solo

Governo - Salvini non invidio Conte - ha paura di tornare a casa : Governo, Salvini non invidio Conte, ha paura di tornare a casa."Presidente Conte-Monti non la invidio, e non invidio molti colleghi

Mimmo Lucano riabbraccia Riace dopo 11 mesi : “Oggi sono tornato a casa - ma anche Salvini” : dopo 14 giorni ai domiciliari e 11 mesi di “esilio”, Mimmo Lucano torna nella sua Riace. Lo ha deciso il presidente del Tribunale di Locri Fulvio Accurso che ha accolto l’istanza di revoca del divieto di dimora presentata dagli avvocati Antonio Mazzone e Andrea Daqua. Una decisione che il giudice ha preso nonostante il parere contrario della Procura che avrebbe voluto tenere Mimmo Lucano ancora lontano da Riace. “anche se non sono più ...

Quarta Repubblica - Nicola Porro torna in onda una settimana prima : Salvini in studio - bomba a Mediaset : La situazione politica è appassionante e delicata quindi ripartono in anticipo le truppe televisive che la seguono. Per raccontare la crisi di governo ed i suoi risvolti politici, Quarta Repubblica ha anticipato di una settimana il proprio ritorno sugli schermi: il programma di Rete4 condotto da Nic

Feltri : ‘Inevitabile che Salvini si facesse sodomizzare - lo contornavano troppi gay’ : Stavolta Vittorio Feltri sembra aver proprio superato il limite della decenza e del rispetto per il prossimo, almeno secondo i numerosi detrattori che sui social network stanno criticando aspramente il contenuto di uno dei suoi ultimi tweet, pubblicato sul suo profilo Twitter. In pratica, il direttore di Libero, sempre caustico nei suoi giudizi politici, ha adombrato l’ipotesi che nel governo gialloverde formato da Lega e M5S, ora caduto per ...

Napoli - tornano gli spacciatori al Vasto a due passi dalla chiesa di Salvini : Ferrovia, esterno giorno, scena prima: una comitiva di turisti australiani scende dal Frecciarossa e piega subito a destra, imboccando il corso Novara. Lungo il marciapiedi il gruppo inizia a fare lo...

Alessandro Di Battista vuole tornare con Salvini : guai per Di Maio - i filoleghisti pronti a farsi sentire : Il Movimento 5 Stelle è a un bivio: o tentare l'alleanza con il Pd (sempre che Zingaretti dia l'ok) o tornare a governare con la Lega, rea di aver aperto la crisi di governo. A sostenere quest'ultima ipotesi, seppur minoritaria, ci sono Alessandro Di Battista e Stefano Buffagni, entrambi decisi a fa

Crisi - Verdini : “Io suggeritore di Salvini? Balle spaziali. Se si torna al voto io non mi ricandido” : “Su di me – ha aggiunto – scrivono Balle spaziali. Non consiglio nessuno… Salvini? E’ fidanzato con mia figlia, mica con me…”. Denis Verdini esce dal suo ufficio a pochi metri dal palazzo dei gruppi di palazzo madama dove Matteo Salvini riunisce i senatori della Lega. L’ex coordinatore nazionale di Forza Italia smentisce retroscena che lo indicano come consigliere del ‘Capitano’. Come finisce ...

Elisa Isoardi è single e torna a parlare di Salvini : "Mi stavo annientando" : "Mi stavo annientando nell’attesa, stavo appesa a Matteo e questo non era dignitoso". Elisa Isoardi torna a parlare del suo rapporto, ormai archiviato, con l'attuale leader della Lega Nord Matteo Salvini: “Io dovevo badare a me e lui a sé, due vite troppo diverse e impegnative per conciliarsi. Mi dicono: ‘Ma sei cretina? Potevi essere la donna del futuro premier’. Conosco i miei limiti e preferisco sbagliare con la mia testa”, ha detto al ...

Come se nulla fosse successo Matteo Salvini vuole tornare con Luigi Di Maio : E’ questo il futuro leader del centrodestra? Alleato con i grillini! Prima dice di volere staccare la spina al Governo,

Elisa Isoardi torna a parlare di Salvini e Francesca Verdini (e lancia una frecciatina) : La conduttrice de La prova del cuoco non ha rimpianti e afferma di non essere gelosa del nuovo legame di Salvini ma...

Elisa Isoardi torna a parlare di Salvini : «Francesca Verdini? Non sono gelosa - vorrei anche io un uomo al mio fianco» : Elisa Isoardi torna sulla sua relazione con Matteo Salvini. In un’intervista al settimanale Diva e Donna spiega i motivi che l’hanno portata a prendere la decisione di separarsi dal vice premier: «Mi stavo annientando nell’attesa. Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso», chiarisce. Elisa Isoardi è in vacanza, sta recuperando le energie in attesa della prossima stagione de La prova del cuoco che la vedrà nuovamente ...