Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) Roma, 14 set. (AdnKronos) – “a Ds e Margherita? No grazie. A me sembrano discorsi lunari. Non vorrei che a furia di discutere di divisione dei compiti tra noi finissimo per aiutare solo la destra. Io sono invece per rilanciare le ragioni dell’dei Democratici”. Così in una dichiarazione Maurizio. “Com’era scritto nella nostra mozione congressuale -aggiunge- vorrei una vera costituente dei Democratici italiani con l’ambizione di una proposta alta al Paese”. L'articolo Pd:, ‘rilanciarenona Ds-Margherita’ CalcioWeb.

TV7Benevento : Pd: Martina, 'rilanciare unità non tornare a Ds-Margherita'... -