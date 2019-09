Noi | popolo di Uniqlo uniti dallo shopping che è diventato rituale

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 14 settembre 2019) Marco Lombardo E allora adesso da ieri abbiamo un problema, e neanche a 50 metri tra l'altro. Perché a due passi dal Giornale hanno aperto il negozio che ci fa impazzire. E diciamolo: non sappiamo bene neppure perché., Piazza Cordusio, Milano. Per chi non ne ha mai sentito parlare e non ha mai trovato qualcuno pronto per esempio a dirottare un bus pieno di colleghi per deviare verso uno degli store presenti a Londra, a Parigi, a Berlino, a New York, solo per comprarsi una maglietta di cotone (anzi, Supima Cotton) - sappiate che stiamo parlando del negozio che stravolgerà tutti i rituali dellonostrano. Soprattutto il nostro, a meno che non riescano a tenerci lontano dalla tentazione quotidiana. Ovviamente ieri eravamo lì anche noimaniaci, fuori dalla porta in coda. Che importa se di magliette ne abbiamo già di tutti i colori? E lo stesso vale per le ...

matteosalvinimi : Quando un Popolo riprende coscienza di sé e decide di rimettersi in cammino, la vittoria è certa. Io ho la sensazio… - LegaSalvini : #Salvini: Quando un Popolo riprende coscienza di sé e decide di rimettersi in cammino, la vittoria è certa. Io ho l… - davidealgebris : L'avvocato del Popolo nel suo anno Bellissimo con i Populisti che non hanno mai lavorato (Salvini da 26 anni lo pag… -