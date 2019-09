Mario Rui | “Ci siamo allenati bene | speriamo di fare una grande partita”

Formazione “modello Champions” per la Gazzetta. Ghoulam preferito a Mario Rui : Ancelotti non si sbilancia e lascia pressoché invariato il suo Napoli per affrontare la Juve secondo la Gazzetta dello Sport. Riconfermati Allan e Koulibaly «I problemi che abbiamo avuto in fase difensiva non sono dipesi dalle condizioni fisiche di Koulibaly e Allan. Abbiamo commesso errori che dobbiamo correggere», ha detto il mister in conferenza. «Se la Juve giocherà con un doppio centravanti, come visto a Parma, potremmo scegliere di tenere ...

Super Mario Maker 2 : un giocatore è stato in grado di costruire una calcolatrice funzionante : Una calcolatrice funzionante è stata creata all'interno di Super Mario Maker 2 da un giocatore tedesco noto come Helgefan. Potrebbe non essere il miglior strumento per aiutarvi con i compiti di matematica, ma almeno potete imparare divertendovi.Questa calcolatrice è un intricato ammasso di ingranaggi, tapis roulant e Goomba. Tutto ha inizio chiedendo al giocatore di scegliere tra due numeri da 0 a 9, successivamente, dopo aver viaggiato ...

Mário Rui : “Al Napoli sto bene. Le critiche? le accetto solo per il campo. La concorrenza con Ghoulam è uno stimolo” : È un Mário Rui sereno, sorridente, disponibile quello che si presenta ai nostri microfoni e quelli di alcuni colleghi dopo l’allenamento mattutino a Carciato. Il portoghese, che sembrava ad un passo dall’addio, ha conquistato non solo la conferma in squadra ma anche le attenzioni positive dei tifosi qui a Dimaro Folgarida. Le critiche eccessive sembrano soltanto un ricordo lontano che però non ha dimenticato: “Le critiche ...

Ancelotti a Tv Luna : «Mario Rui non è sul mercato - gli acquisti importanti potrebbero essere due» : Alle 22.30 Tv Luna mandare in onda un’intervista all’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti. Caro Alvino ha anticipato due temi su Twitter. “Mario Rui è fuori dal mercato” anticipazione della lunga intervista in esclusiva di Ancelotti a Tv Luna. Ore 22:30 in diretta da Dimaro. “Gli acquisti importanti potrebbero essere due” — Carlo Alvino (@Carloalvino) July 19, 2019 Queste invece le altre considerazioni di Ancelotti sulla partita ...