Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 14 settembre 2019) Ladeiani dal Pd sembra più vicina che mai. Sarebbero pronti i nuoviani: Matteopotrebbe tenerli a battesimo, alla Camera e al Senato, dopo averne parlato con il premier Giuseppe Conte e anche con Luigi Di Maio. Perché, questa la premessa fatta da più di una fonteana, nascerebbero non contro il governo, ma a suo sostegno. E sarebbero l’embrione di quella che iani definiscono la “separazione consensuale” dal Pd, che potrebbe dare il via (magari alla Leopolda, ma niente è deciso) alla nascita di una nuova “casa”: “Non un partitino del 3% ma un soggetto che parli al Paese”.In questo senso iparlamentari sarebbero solo un primo step, un passaggio che potrebbe portare anche all’ingresso in maggioranza di nuovi parlamentari. L’uscita deiani, ragiona uno ...

JTurandot : RT @HuffPostItalia: Lo spettro scissione agita il Pd. Appelli all'unità, ma Renzi lavora ai suoi gruppi - RRivellini : Lo spettro scissione agita il Pd. Appelli all'unità, ma Renzi lavora ai suoi gruppi - mapkomarco52 : RT @HuffPostItalia: Lo spettro scissione agita il Pd. Appelli all'unità, ma Renzi lavora ai suoi gruppi -