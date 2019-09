Un Passo Dal Cielo 5 | Seconda Puntata | Francesco Viene Arrestato!

Fonte : uominiedonnenews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Undal5, trama: le cose continuano a mettersi male per, il quale già fa molta fatica a superare la morte di Livia. L’uomo finisce invischiato in una situazione più grande di lui… Undalè già iniziato e ha portato con sé tante novità. In particolar modo, hanno colpito i telespettatori i significativi cambiamenti legati alla vita di, che ha fatto una grande fatica a superare la morte della moglie Livia. L’arrivo di Emma è stato davvero benefico per lui, ma adesso anche lei sta attraversando una situazione di pericolo, che si concretizzerà nella. Cosa sta per succedere? Ecco tutti i dettagli. Undal5: dove eravamo rimasti La situazione di, che sembra aver cambiato finalmente musica dopo la morte di Livia, precipita improvvisamente quando l’uomo scopre che su Emma ...

WeAreTennisITA : Sfuma il sogno di Matteo #Berrettini di accedere alla finale degli #USOpen. Rafa #Nadal conquista la finale in tre… - Adalber83049373 : @DSantanche Avanti di questo passo arriveremo esattamente dove i soviet, Lenin e tutta quella banda lì fecero: cont… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri, vince Un Passo dal Cielo 5 vs 50 Sfumature di Rosso | Auditel 12 settembre 2019… -