Regionali in Umbria | primo test per la coalizione giallorossa

Regionali - Zingaretti : «Sì ad alleanze». M5S : «Non è all'ordine del giorno». Salvini : «In Umbria vinciamo : «Il tema delle alleanze alle Regionali non è all'ordine del giorno. Dunque non c'è in ballo alcuna possibile alleanza con il Pd in vista delle prossime elezioni...

Il commissario Pd in Umbria : "Parlare anche con M5S in vista delle Regionali" : Per Walter Verini l’ampia coalizione di centrosinistra che si sta componendo per le prossime elezioni regionali umbre “ha il dovere di interloquire con tutti e chi guiderà questi confronti lo deve fare anche con i 5 stelle”. Il commissario del Pd umbro lo ha ribadito durante la riunione di stamani dell’organismo dirigente del partito.Il partito ha indicato Andrea Fora come candidato, ma si è parlato anche di ...