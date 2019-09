Migranti | 4 dispersi in mare

Fonte : blogo

(Di venerdì 13 settembre 2019) La Capitaneria di Porto di Trapani ha tratto in salvo ieri sera tre tunisini che si trovavano a bordo di una piccola imbarcazione. Altri quattro, invece, sarebberoa circa 15 miglia dattimo, isola facente parte dell’arcipelago delle Egadi, in Sicilia. Stando al racconto delle persone tratte in salvo, la barchetta, partita dalla Tunisia, ha avuto un’avaria e quattrosi sono gettati incercando di raggiungere l’isola aggrappati a bidoni vuoti. Le motovedette della capitaneria e un elicottero stanno perlustrando la zona nella speranza di recuperarli. Le ricerche hanno ripreso il via intorno alle ore 6:30 sotto il coordinamento della Direzione marittima di Palermo. Ieri pomeriggio, intanto, un altro uomo è stato recuperato a circa 12 miglia dattino durante le ricerche di un ragazzo palermitano uscito in canoa e mai rientrato. ...

