Iscriviti al corso #SMF e vinci uno stage a Calcio e Finanza

Fonte : calcioefinanza

(Di venerdì 13 settembre 2019) Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al#SocialMediaFinance, organizzato da CF Academy in collaborazione con la School of Management dell’Università LUM Jean Monnet. Il, che si terrà a Milano nella splendida cornice di Villa Clerici nelle giornate del 9, 10 e 11 ottobre, è finalizzato a fornire ai partecipanti competenze per operare nel digital … L'articoloalunoè stato realizzato da: notizie e analisi sul business del

Maria89828556 : RT @ossimorobiondo: @Mov5Stelle Iscriviti a questo corso, garantito stage retribuito al Parlamento. REQUISITI RICHIESTI: -prima elementare… - EmilianoVerga : RT @cciaa_lodi: ?? Lo #sport come opportunità di #turismo. Dal profilo del viaggiatore alla tipologia di viaggio che cerca, passando dalle… - venetoinazione : Iscriviti al corso di RESTAURANT MANAGEMENT in partenza a NOVEMBRE in collaborazione con il Gambero Rosso! Imparera… -