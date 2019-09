Ciclismo | Froome brucia le tappe | “voglio tornare prima di gennaio L’anno prossimo farò

Ciclismo - Chris Froome : “Torno in gara a fine anno e mi preparo per Tour ed Olimpiadi del 2020” : Dopo il brutto incidente patito nel corso del Critérium du Dauphiné a giugno, Chris Froome ha affermato in un’intervista a CyclingNews.com che tornerà a correre al Criterim di Saitama a fine ottobre. Il ciclista britannico punta a risalire in bici per essere in piena forma nel 2020. Froome sarà in gara nel finale di questo 2019: “Sarebbe bello poter fare alcuni di quegli eventi post stagionali che di solito ...

Ciclismo – 2019 indimenticabile per Froome : il britannico finisce in ospedale per colpa di un… coltello [FOTO] : Froome sfortunatissimo: il britannico in ospedale dopo essersi tagliato un dito con un coltello da cucina Il 2019 non sembra essere l’anno fortunato di Chris Froome: il britannico del team Ineos, dopo la caduta spaventosa al Giro del Delfinato, che lo ha messo ko per tutta la stagione, è tornato in ospedale a causa di un… incidente domestico. Froome si è infatti tagliato un dito mentre si trovava a casa ed è stato costretto a ...

Ciclismo – Chris Froome dolcissimo sui social nonostante il duro stop : “stare a casa ha avuto i suoi vantaggi” [FOTO] : Chris Froome e la dolce dedica ai figli: il ciclista britannico guarda il lato positivo dopo il terribile infortunio di qualche mese fa Estate difficile per Chris Froome: il britannico del Team Ineos sta lavorando sodo per recuperare la forma dopo la spaventosa caduta di qualche mese fa nella ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato. Un’estate trascorsa ad allenarsi e ad osservare i suoi colleghi sfidarsi al Tour de ...

Ciclismo – Carapaz si unisce a Froome - Bernal e Thomas : il Team Ineos si rinforza : Il Team Ineos si rinforza: ingaggiato Richard Carapaz! L’ecuadoriano nella squadra britannica dal 2020 Richard Carapaz cambia squadra: l’ecuadoriano vincitore del Giro d’Italia 2019 si unirà al Team Ineos a partire dalla stagione 2020. Carapaz raggiungerà nel Team britannico Froome, Bernal e Thomas: il 26enne ha firmato un contratto triennale. Marco Alpozzi/LaPresse “Sono molto entusiasta di unirmi alla squadra. ...

Ciclismo - Froome torna finalmente in sella : importanti rivelazioni del Team Ineos : A distanza di dieci settimane dall’incidente occorsogli al Giro del Delfinato, pare che Froome sia tornato finalmente ad allenarsi La luce in fondo al tunnel ormai è vicinissima, Chris Froome ha iniziato ad allenarsi in sella alla sua bicicletta, riassaporando quelle sensazioni svanite da tempo. AFP/LaPresse Sono trascorse dieci settimane dall’incidente avvenuto durante una ricognizione precedente ad una tappa del Giro del ...

Ciclismo : Chris Froome torna ad allenarsi in pista a dieci settimane dal suo incidente : Era il 6 luglio e Chris Froome aveva fatto ritorno a casa, dal centro di riabilitazione in cui era stato a partire dal 20 giugno. Dopo quasi tre settimane di sofferenze, sacrifici ed esercizi, il campione britannico del pedale ha potuto scorgere la luce. La domanda è sempre la stessa: “Chris, come stai?”. Non deve essere stato facile per il campione del Team Ineos sopportare le sofferenze fisiche e l’amarezza di non poter ...

Ciclismo – Il racconto shock di Chris Froome : “dopo l’infortunio dovevo sapere se la mia carriera fosse finita. Chiesi…” : Chris Froome ha raccontato quanto accaduto dopo la terribile caduta che, durante il Giro del Delfinato, ha rischiato di costargli la carriera: il racconto del ciclista è da brividi Procede in maniera positiva, ma comprensibilmente a passo lento, la lunga riabilitazione che permetterà a Chris Froome di tornare in sella alla sua bici. L’incredibile incidente del quale è stato vittima al Giro del Delfinato ha rischiato di costargli la ...

Ciclismo - Froome racconta i tragici momenti dell’incidente : “mi stavo soffiando il naso e poi…” : In un video postato sui social, il corridore britannico ha provato a raccontare i terribili momenti della caduta Chris Froome prosegue il suo programma di recupero dopo l’incidente avvenuto durante il Giro Delfinato, costato l’intera stagione al corridore britannico. Ricoverato immediatamente in terapia intensiva per le conseguenze della caduta, il ciclista del Team Ineos è piano piano riuscito a risollevarsi, avvicinandosi ...

Ciclismo - Chris Froome : “Obiettivo essere al via del Tour de France 2020. Ogni settimana mi do un traguardo da raggiungere” : Dal proprio profilo Facebook, Chris Froome torna a farsi sentire per la prima volta dopo il terrificante incidente che, al Giro del Delfinato, ha mandato in frantumi l’intera sua stagione 2019. Il britannico ha espresso, in un video, molte delle sensazioni che lo hanno attraversato in questo difficile periodo: “Non ricordo niente della caduta abbiamo ricostruito cosa è successo sulla base dei racconti di chi ha visto: stavo ...

Ciclismo - Chris Froome è già tornato in sella : il britannico pedala ‘sui social’ con una gamba sola [VIDEO] : Il corridore del Team Ineos ha postato su Instagram un video che lo riprende mentre pedala con una gamba sola Chris Froome ha già iniziato ormai da alcune settimane il percorso riabilitativo per superare l’infortunio subito lo scorso 12 giugno, subito durante una ricognizione precedente ad una tappa del Giro del Delfinato. A distanza di un mese e mezzo, il corridore del Team Ineos è già tornato in sella alla sua bici ma non in ...

Ciclismo – Confermata la squalifica di Cobo - a Froome la Vuelta 2011 : sui social il commento del britannico [FOTO] : A Froome la vittoria della Vuelta di Spagna 2011: il commento social del britannico del Team Ineos Chris Froome sorride: seppur non è mai bello aggiudicarsi la vittoria di una gara per motivi legati a squalifiche per doping od altre scorrettezze, il britannico può festeggiare perchè il successo della Vuelta di Spagna 2011 è stata assegnata a lui dopo la squalifica di Cobo, Confermata oggi. Mentre segue comodamente da casa il Tour de France ...

Ciclismo - Cobo non fa ricorso contro la squalifica : per l’UCI è Chris Froome il vincitore della Vuelta 2011 : Chris Froome sarà il vincitore ufficiale della Vuelta a España 2011: lo scrive cyclingnews.com, affermando come Juan José Cobo, che aveva conquistato la corsa a tappe otto anni fa, ha deciso di non fare ricorso contro la squalifica che gli è stata comminata per una violazione del regolamento antidoping. Nel 2011 l’ormai ex ciclista aveva vinto il GT iberico con 13″ di margine su Froome e 1’39” Bradley Wiggins. Poco più di ...

