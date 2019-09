Sottosegretari | lavori ad oltranza per la lista definitiva

Fonte : blogo

(Di giovedì 12 settembre 2019) Potrebbero giurare già domattina ial nuovo esecutivo di Giuseppe Conte. La squadra si dovuta chiudere già oggi, ma PD e M5S non sono riusciti a trovare un accordo e il Consiglio dei Ministri che si è svolto rapidamente senza toccare l'argomento.In serata, però, qualcosa si sarebbe mosso al punto che secondo le indiscrezioni si lavorerà per tutta la notte per definire ladeie chiudere quanto prima anche questo punto, così da lasciare all'opposizione guidata da Matteo Salvini un argomento in meno su cui attaccare il nuovo esecutivo.Già oggi, infatti, il leader leghista si era nuovamente appellato al Presidente della Repubblica lamentando i continui litigi tra le due forze al governo., Di Maio ha ancora difficoltà a scegliere. PD: "Noi siamo pronti" La squadra del governo Conte bis non è ancora al completo, ma sia il Premier, sia il ...

