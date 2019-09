Lo stigma intrappola i pazienti mentali Ecco i racconti di chi è passato per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) L’elettroshock che si praticava molti anni fa non prevedeva l’anestesia e un scarica inferiore a 5 volt, come avviene ai giorni nostri. Ho raccolto diverse testimonianze di chi da quegli elettrodi c’è. In maniera anonima e autorizzata faranno parte di un saggio che tratterà il reinserimento di chi ha conosciuto lo scompenso mentale. “Quando capitò a me, avevo vent’anni. La scarica elettrica è come un viaggio. Come una finestra che si spalanca di colpo, mentre dormi. Se ti va bene, ti manda luce, tanta che te ne puoi far bastare per mesi. Se ti va male, ti acceca. E resti al buio, per sempre”. Mi sintetizza così l’effetto delle scariche il vecchio signore che se ne sta seduto, con un maglione grigio e lungo, mentre mi mostra il giardino di quello che era un vecchio ospedale psichiatrico. “Uno di noi – sussurra – da quel giorno non ha mai più ...

