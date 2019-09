Conte sarà ospite della festa di Articolo Uno insieme a Massimo D' Alema e Alexis Tsipras

Commissione Ue : flessibilità - collegialità e un diverso Contesto politico. Perché Gentiloni non sarà “controllato” da Valdis Dombrovskis : “Una sòla”. Le opposizioni al nuovo governo Conte, con a capo l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, hanno definito così la nomina di Paolo Gentiloni a commissario per gli Affari Economici della prossima Commissione europea. Una fregatura Perché, dicono, l’ex presidente del Consiglio italiano avrà puntato addosso lo sguardo del vicepresidente esecutivo per le Politiche economiche europee, il lettone e ...

Perché Conte non sarà mai un Presidente del Consiglio “normale” : Il comportamento in Parlamento di Giuseppe Conte, passato in pochi mesi da essere "l'avvocato del popolo" al "garante delle istituzioni", evidenzia il disperato bisogno di normalità di cui avrebbero bisogno la politica e il Paese. E che anche stavolta resterà solo nelle intenzioni, sacrificato sull'altare delle strategie di palazzo e della dittatura del consenso.Continua a leggere

Sottosegretari del governo Conte bis : ci saranno Piero De Luca e Raffaele Topo : La lista dei nomi più probabili per andare a ricoprire il ruolo di Sottosegretario del governo Conte. Tra sorprese e conferme, regge l'asse fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e ottengono ruoli di responsabilità anche gli esponenti di Liberi e Uguali. Nella giornata di domani le decisioni definitive.Continua a leggere

NUOVO GOVERNO - 343 SÌ/ Formica : sarà il Pd a sfiduciare Conte : M5s e Dem hanno la tentazione di fagocitarsi l'un l'altro. Ma a fagocitarli sarà qualcosa che agita le viscere del Paese: un radicalismo non ancora espresso

Giuseppe Conte alla Camera : Lega e FdI lo insultano - lui non riesce a parlare. Il suo sguardo : sarà Vietnam : Pochi secondi di discorso, poi fischi, urla, cori, richiami all'ordine. Giuseppe Conte prende la parola a Montecitorio per il suo discorso di replica alle dichiarazioni di voto dei singoli partiti nel giorno della fiducia alla Camera e la situazione, se possibile, è ancora più surreale di quella del

Asili nido - azzerare la retta sarà uno dei primi obiettivi del governo Conte bis : Il presidente del Consiglio Conte, durante il suo discorso programmatico tenuto in Aula per ottenere la fiducia, ha spiegato che sarà prioritario l'intervento sugli Asili nido per combattere le disuguaglianze sociali e territoriali: "Questo governo si adopererà, con le Regioni, per azzerare totalmente le rette per la frequenza di Asili-nido e micro-nidi a partire dall'anno scolastico 2020-2021".Continua a leggere

“Sarà un governo mite”. Il discorso di Conte alla Camera : Signor Presidente, gentili Deputate, gentili Deputati, prima di avviare le mie comunicazioni in quest’Aula, concedetemi innanzitutto di rivolgere un saluto e un ringraziamento al Presidente della Repubblica, il quale anche in queste ultime fasi sì determinanti per la vita della nostra Repubbli

Il Premier Conte alla Camera : “Obiettivo primario del Governo sarà la realizzazione di un Green New Deal” : “Siamo determinati a introdurre una normativa che non consenta più il rilascio di nuove concessioni di trivellazione per estrazione di idrocarburi. Chi verrà dopo di noi, se mai vorrà assumersi l’irresponsabilità di far tornare il Paese indietro, dovrà farlo modificando questa norma di legge. E’ anche per evitare questi rischi che ci adopereremo affinché la protezione dell’ambiente e delle biodiversità, e auspico anche dello sviluppo ...

Governo : Conte cita Saragat - ‘volto Repubblica e democrazia siano umani’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Faccio mie le parole pronunciate dal Giuseppe Saragat nella seduta inaugurale dell’Assemblea costituente: ‘Fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano. Ricordatevi che la democrazia non è soltanto un rapporto fra maggioranza e minoranza, non è soltanto un armonico equilibrio di poteri sotto il presidio di quello sovrano della Nazione, ma è soprattutto un problema di rapporti ...

Governo : Conte - ‘basta proclami inutili - lingua esecutivo sarà mite’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “E’ un progetto politico di ampia portata, anche culturale. Vogliamo volgerci alle spalle il frastuono dei proclami inutili e delle dichiarazioni bellicose e roboanti”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in aula alla Camera. “Io e tutti i miei ministri prendiamo il solenne impegno, oggi davanti a voi, a curare le parole, ad adoperare un lessico più consono e più rispettoso delle ...

Quali saranno i capisaldi del discorso di Conte alle Camere : Fari puntati sul discorso che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, terrà alla Camera, nel giorno in cui si apre il 'rituale' della richiesta di fiducia nei due rami del Parlamento. E fari puntati anche sui numeri del Senato - che si esprimerà nella giornata di martedì - dove si registra una maggioranza meno larga che a Montecitorio. Manovra, rapporti con l'Europa, immigrazione. Dovrebbero essere questi i capisaldi del discorso di ...

Governo Conte 2 - Fraccaro : “Reddito e quota 100 non si toccano”. E sull’alleanza con il Pd spiega : “Legge di bilancio sarà banco di prova” : “Reddito e quota 100 non si toccano, garantisco”. Così il neo segretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, in un’intervista al Corriere della Sera assicura che i soldi per i due provvedimenti, circa 35 miliardi, si troveranno. “Abbiamo dimostrato di essere in grado di individuare coperture solide per le nostre proposte, lo faremo anche stavolta”, ha aggiunto l’esponente del Movimento 5 stelle ...

“Tutta colpa di Salvini. Ora sarà Contento”. Anche Alessandra Mussolini contro il leader leghista : “Per forza, sono comunisti!”. È quanto afferma all’Adnkronos Alessandra Mussolini per niente stupita dalle parole del ministro Dario Franceschini, che per il suo primo giorno da titolare del Mibact ha scelto la sede simbolica del Museo Storico della Liberazione di via Tasso a Roma affermando di voler cominciare dalla “memoria dell’antifascismo”. “Salvini sarà contento”, sottolinea ironica Alessandra Mussolini che non trova “altri responsabili” ...

Il deputato leghista Di Muro : "Ministro Pd per la famiglia - saranno Contenti a Bibbiano" : La segreteria Dem di Imperia annuncia la querela: "Non possono pensare di scrivere qualsiasi nefandezza"