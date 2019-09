Test Professioni Sanitarie 2019 | soluzioni online Le Università con uguali risultati

Boxe - Irma Testa : “Il pugilato per me è passione. Aiuto altre ragazze di Napoli a diventare professioniste” : Irma Testa ha vinto una settimana fa a Madrid la medaglia d’oro agli Europei nei 60kg. La campana ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dove parla del suo grande amore per la Boxe: “Non è vero come ha scritto qualcuno in passato che io vinco perchè sfogo la rabbia presente dentro di me. Sono leggente, perchè per me la Boxe è esclusivamente passione e non una terapia da lettino di analisi per buttare fuori amarezze, ...