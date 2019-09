Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Palermo, 11 set. (AdnKronos) - Il Procuratore aggiunto della Repubblica di Agrigentooggi partecipa come primo relatore all'sul "Smuggling -di" presso l'Onu che si terrà al Vic (Vienna International Center), portando dinanzi ai rappresentanti degli Stati d

TV7Benevento : Pm Salvatore Vella all'Onu per incontro su traffico migranti... - Cail13252302 : @CHELLOCE @matteosalvinimi @GDF Molte, ma un esempio emblematico è poprio la sentenza della vella (minuscolo) a fa… - 62_salvatore : RT @RadioSavana: #RadioSavana #ImamBergoglio chiuso in un ascensore per 25 minuti. #Patronaggio e #Vella aprono un fascicolo contro #Salv… -