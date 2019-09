Sicilia | M5S | ' maxi emendamento truffa concordata da pochi intimi'

Governo : Saitta (M5S) - 'conferma Bonafede grande notizia per la Sicilia' : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "Oltre a congratularmi con tutti i nuovi ministri sono felice di soffermarmi sull’importanza del proseguimento del lavoro di Bonafede che ha dimostrato di essere un grande rappresentante delle istituzioni". Così il deputato del M5S e componente della commissione Giustiz

Governo : Saitta (M5S) - ‘conferma Bonafede grande notizia per la Sicilia’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “Oltre a congratularmi con tutti i nuovi ministri sono felice di soffermarmi sull’importanza del proseguimento del lavoro di Bonafede che ha dimostrato di essere un grande rappresentante delle istituzioni”. Così il deputato del M5S e componente della commissione Giustizia alla Camera Eugenio Saitta commenta la squadra del Governo Conte bis. “Lo Spazzacorrotti, il Codice Rosso a ...

Governo : Suriano (M5S) - ‘per Sicilia ruolo di primo piano’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Con la formazione del nuovo Governo, che avrà come garante il premier Conte, auspichiamo che la Sicilia possa avere un ruolo di primo piano attraverso una adeguata rappresentanza nella compagine governativa”. Così la deputata del M5S Simona Suriano. “Sono troppe le risposte che attende la nostra Isola e soltanto chi conosce in maniera approfondita tutti i deficit ereditati da decenni ...

Governo : Suriano (M5S) - 'per Sicilia ruolo di primo piano' : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "Con la formazione del nuovo Governo, che avrà come garante il premier Conte, auspichiamo che la Sicilia possa avere un ruolo di primo piano attraverso una adeguata rappresentanza nella compagine governativa". Così la deputata del M5S Simona Suriano. "Sono troppe le ris

Sicilia : istituito tavolo tecnico su brucellosi e tubercolosi - M5S 'falliti i piani regionali' : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "Siamo riusciti a far attivare a livello ministeriale il tavolo sulla brucellosi e la tubercolosi in Sicilia. Da troppo tempo le malattie animali stanno compromettono in maniera grave l'intero comparto zootecnico Siciliano con gravi ripercussioni sull'intera economia i

Sicilia : istituito tavolo tecnico su brucellosi e tubercolosi - M5S ‘falliti i piani regionali’ : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – “Siamo riusciti a far attivare a livello ministeriale il tavolo sulla brucellosi e la tubercolosi in Sicilia. Da troppo tempo le malattie animali stanno compromettono in maniera grave l’intero comparto zootecnico Siciliano con gravi ripercussioni sull’intera economia isolana e costituiscono anche un serio pericolo per la salute umana. Da oggi partono finalmente una serie di ...

Sicilia : M5S - 'nuovo buco nei conti della Regione ha precise responsabilità' : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - “Una polpetta avvelenata che rischia di mandare in tilt i conti già disastrati della Regione. Sono stati fatti male i conti, le responsabilità, sia politiche che amministrative, della gestione Armao dell'assessorato all'Economia sono più che evidenti”. Commentano in qu

Sicilia : M5S - ‘nuovo buco nei conti della Regione ha precise responsabilità’ : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) – ‘Una polpetta avvelenata che rischia di mandare in tilt i conti già disastrati della Regione. Sono stati fatti male i conti, le responsabilità, sia politiche che amministrative, della gestione Armao dell’assessorato all’Economia sono più che evidenti”. Commentano in questo modo i deputati 5 stelle all’Ars, componenti della commissione Bilancio. Sergio Tancredi, Luigi ...

Sicilia : M5S - 'anomalie negli impianti di depurazione nel trapanese' : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) - "Parecchi attivisti e portavoce M5S ci hanno segnalato numerose anomalie negli impianti di depurazione di diversi Comuni che insistono nel Comune di Castellammare del Golfo. Doveroso per noi andare a fondo per capire se, e fino a che punto, ciò risponde al vero. La sal

Sicilia : M5S - ‘anomalie negli impianti di depurazione nel trapanese’ : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) – “Parecchi attivisti e portavoce M5S ci hanno segnalato numerose anomalie negli impianti di depurazione di diversi Comuni che insistono nel Comune di Castellammare del Golfo. Doveroso per noi andare a fondo per capire se, e fino a che punto, ciò risponde al vero. La salute delle nostre coste e dei Siciliani non può essere messa in discussione”. Lo afferma Antonio Lombardo, deputato M5S alla ...

Sicilia : Mancuso (Fi) - 'tour M5S in treno? Prendono in giro i Siciliani' : Palermo, 8 ago. (AdnKronos) - "Ci vuole davvero coraggio a dire o fare certe cose. I colleghi nisseni del M5S fanno il giro in treno della Sicilia perché si preoccupano dei soldi che il loro governo nazionale destina al nord? Ma cosa pensano che i Siciliani sono stupidi? Hanno scoperto adesso l’acqu

Sicilia : Mancuso (Fi) - ‘tour M5S in treno? Prendono in giro i Siciliani’ : Palermo, 8 ago. (AdnKronos) – “Ci vuole davvero coraggio a dire o fare certe cose. I colleghi nisseni del M5S fanno il giro in treno della Sicilia perché si preoccupano dei soldi che il loro governo nazionale destina al nord? Ma cosa pensano che i Siciliani sono stupidi? Hanno scoperto adesso l’acqua calda? Invece di invitare i propri ministri, vedi Toninelli, per il tour delle bellezze del nostro territorio, perché non ...

Incendi : M5S - 'emergenza per la Sicilia - Musumeci ne prenda atto' : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) - "Ne abbiamo abbastanza di aggiornare con intollerabile puntualità la contabilità degli ettari di boschi Siciliani andati in fumo. Di questo passo ai nostri figli lasceremo un cumulo di cenere. La stalla va chiusa mentre qualche bue è ancora dentro, non quando sono tutti

Incendi : M5S - ’emergenza per la Sicilia - Musumeci ne prenda atto’ : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – “Ne abbiamo abbastanza di aggiornare con intollerabile puntualità la contabilità degli ettari di boschi Siciliani andati in fumo. Di questo passo ai nostri figli lasceremo un cumulo di cenere. La stalla va chiusa mentre qualche bue è ancora dentro, non quando sono tutti irrimediabilmente scappati. Musumeci ne prenda atto e corra ai ripari subito, cominciando a considerare quella degli Incendi come ...