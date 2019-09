Mondiale rugby 2019 in onda in chiaro su Rai2

Rugby - l’Italia pronta a raggiungere il Giappone per il Mondiale : pomeriggio la partenza da Londra : La squadra di Conor O’Shea avrà una prima settimana di preparazione a Sugadaira fino al 14 settembre, giorno in cui l’Italia raggiungerà la città di Osaka dove affronterà la Namibia Mattinata di recupero tra palestra e piscina per la Nazionale Italiana Rugby dopo l’ultimo Test Match estivo, in preparazione della Rugby World Cup 2019, giocato nella serata di ieri al St. James Park di Newcastle e che ha chiuso la seconda fase della marcia di ...

Rugby : o'shea sceglie i 31 azzurri per il Mondiale - quinto per Parisse : Conor o'shea, commissario tecnico della Nazionale italiana di Rugby, all'indomani del Cattolica test match di San Benedetto vinto contro la Russia

Rugby – Parisse al quinto Mondiale - Zanni riconquista l’azzurro : le emozioni dei due atleti della nazionale italiana : Sergio Parisse e Alessandro Zanni raccontano le loro emozioni in vista dei Mondiali di Rugby 2019 Dopo che Conor O’Shea ha ufficializzato la lista dei 31 Azzurri che il 7 settembre prossimo voleranno alla volta del Giappone – prima, rimangono due test-match estivi contro la Francia il 30 giugno a Parigi e l’Inghilterra il 6 settembre a Newcastle – tocca a capitan Sergio Parisse prendere la parola insieme ad Alessandro Zanni: insieme dal ...

Rugby - Conor O’Shea : “Mostrata intensità - abbiamo un sogno per il Mondiale” : Una vittoria brillante: 85-15 con ben tredici mete segnate. L’Italia è dominante a San Benedetto del Tronto, gli azzurri del Rugby distruggono la Russia nel secondo Test Match estivo verso la Coppa del Mondo: una partita a senso unico nella quale Parisse e compagni hanno dato spettacolo contro un avversario tutt’altro che irresistibile. Queste le parole del ct azzurro Conor O’Shea nel post partita: “Quest’oggi abbiamo mostrato ...

Rugby - il ranking Mondiale aggiornato. Italia tredicesima - al comando la Nuova Zelanda : Quella di domani rischia di essere una giornata in qualche modo storica per il Rugby: Galles-Inghilterra potrebbe valere il numero uno mondiale, interrompendo il regno della Nuova Zelanda, che dura ininterrottamente dal 16 novembre 2009. Al di là del risultato di Nuova Zelanda-Australia, il Galles salirebbe comunque in vetta al ranking in caso di vittoria sull’Inghilterra, mentre un successo dell’Inghilterra varrebbe sicuramente il ...

Rugby - Sergio Parisse : “Rispetto per la Russia. Dobbiamo testarci per arrivare al massimo al Mondiale” : È l’atteso ritorno in campo del capitano Sergio Parisse: domani in campo per uno dei Test Match estivi della Nazionale italiana di Rugby, allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, gli azzurri e la Russia. Squadra guidata da Conor O’Shea che vuole ovviamente il successo partendo da favorita. Il commento del numero 8 azzurro al termine della consueta Captain’s Run: “Abbiamo rispetto per la Russia squadra che di certo ...

Rugby - il ranking Mondiale aggiornato (12 agosto 2019). L’Italia torna tredicesima - al comando la Nuova Zelanda è insidiata dal Galles : La conclusione di The Rugby Championship e Pacific Nations Cup oltre all’inizio del mese dedicato ai Test Match estivi di preparazione alla Coppa del Mondo, ridisegnano il ranking mondiale di Rugby, aggiornato stamane, in attesa dei nuovi test match del fine settimana e, soprattutto, dell’imminente Coppa del Mondo (ricordiamo che gli incontri della manifestazione iridata varranno in maniera doppia per il ranking rispetto a tutti gli ...

Rugby - Test Match estate 2019 : Inghilterra-Galles 33-19. Gli ospiti perdono la possibilità di salire al numero uno del ranking Mondiale : L’Inghilterra vendica la sconfitta patita nell’ultimo Sei Nazioni e batte il Galles per 33-19 nel primo dei Test Match estivi di Rugby in preparazione alla Coppa del Mondo che scatterà il 20 settembre in Giappone. Si trattava però di uno degli incontri più importanti per gli ospiti, che in caso di pareggio o vittoria avrebbero scavalcato la Nuova Zelanda in vetta al ranking mondiale. Nel primo tempo parte subito a tutta ...