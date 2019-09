L' Inter blinda Skriniar | no cessione a gennaio | potrebbe trattare solo a giugno RUMORS

Gazzetta : Il Napoli vuole blindare Fabian. Respinte offerte di Inter - Real e Atletico : Uno dei giocatori su cui punterà Ancelotti nella stagione che sta per iniziare è sicuramente Fabian Ruiz. Il Napoli lo considera incedibile. Ha detto no alle offerte arrivate da Inter, Atletico e Real Madrid. Florentino Perez aveva offerto più di 50 milioni di euro. Non sono bastati. Né De Laurentiis né Giuntoli hanno mai pensato di prendere in considerazione le avances, scrive la Gazzetta dello Sport. Fabian è legato al Napoli per contratto ...

Calciomercato Inter – La Roma blinda Dzeko : via solo per Icardi! E il tempo stringe… : Si complica l’affare Dzeko-Inter: la Roma non ha intenzione di cedere il suo giocatore per un’offerta che comprenda solo soldi. Il bosniaco vestirà di nerazzurro solo in cambio di Icardi Edin Dzeko all’Inter sembrava una formalià. Il bosniaco aveva mostrato la volontà di trasferirsi, la Roma aveva dato l’ok e l’Inter aveva trovato subito l’accordo su stipendio e cartellino del giocatore. I 20 milioni richiesti dalla Roma però sono sembrati ...