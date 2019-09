La Luna del Raccolto in un sinistro venerdì 13 Settembre | tutto sulla rara coincidenza

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) Quale modo migliore per richiamare lo spirito della stagione autunnale se non con unapiena di13? Nonostante il primo giorno ufficiale dell’autunno sia il 23, alla fine della settimana in corso, unadelapparirà in cielo nella notte tra 13 e 14. Secondo l’Almanacco dell’Agricoltore, ladelè lapiena che appare più vicina all’inizio dell’autunno o equinozio d’autunno, quindi solitamente coincide con lapiena di. Tuttavia, occasionalmente può verificarsi intorno allapiena di ottobre. Ciò che rende ladelspeciale è che unanormale sorge in media 50 minuti dopo ogni notte, ma ladelsorge solo 30 minuti dopo il giorno precedente. Questo significa che per diversi giorni dopo l’iniziale apparizione delladel, lasorgerà subito dopo il tramonto del ...

