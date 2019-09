Il Palermo chiede il Barbera in concessione gratuita

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2019) Si è riunita questa mattina ala Commissione Consiliare Patrimonio e Bilancio che ha incontrato stamattina al “Renzo” l’amministratore delegato delRinaldo Sagramola e il presidente Dario Mirri. Ilavrebbe chiesto di valutare unadell’impianto a titolo gratuito dal momento che c’è in programma di costruire un nuovo centro sportivo che assolva alla funzione di polo aggregativo e riferimento territoriale per la valorizzazione dei valori connessi allo sport. I consiglieri hanno sottolineato il momento di difficoltà da cui la squadra sta venendo fuori e sottolineato che la squadra di calcio e lo stadio rappresentano un patrimonio die la loro amministrazione incide in modo rilevante sull’economia e sulla tenuta sociale della comunità cittadina L'articolo Ililinsembra essere il ...

